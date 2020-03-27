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تعليم

نادى طلاب جوجل بجامعة الأزهر يبتكر حلولا لمواجهة تحديات الأزمة الراهنة

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:19 م
نادى جوجل بجامعة
نادى جوجل بجامعة الأزهر
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محمد شحتة
دشن نادي الطلبة المطورين التابع لشركة جوجل العالمية في فرعها بجامعة الأزهر، حملة محاضرات إلكترونية "اون لاين" للطلاب والطالبات المهتمين بعلوم التكنولوجيا وتطويرها. 

وأكد القائمون على نادي المطورين بجوجل لدى جامعة الأزهر، أن هذه الحملة تاتي لسد الفجوة بين المحتوي النظري و التطبيقي التي يعاني منه الكثير من الطلاب، في ظل أجواء غير مسبوقة يشهدها العالم أجمع بسبب تعليق الدراسة جراء تفشي أزمة كورونا، وإلغاء كثير من الفاعليات الكبيرة والمؤتمرات والندوات. 

وكان الفريق من أول المبادرين على مستوى جامعة الأزهر بتحويل المحاضرات والورش التي كان يقدمها لتبث جميعها علي شبكة الإنترنت و شبكات التواصل الإجتماعي وذلك عن طريق البث المباشر، مؤخرا قام الفريق بعمل ورشة لتعليم البرمجة بلغة "Java" للمبتدئين، وأيضا يقوموا بإعداد ورش في مجال تعليم الآله "machine learning" والعديد من الورش والفاعليات التي ستخرج للنور في القريب العاجل. 

النادي في الآونه الماضية نظم العديد من الورش المجانية للطلاب بهدف سد احتياجاتهم العلمية والتطبيقية ويصل عدد الورش العملية إلى 25 ورشة ، فعقد ورش لتعليم تقنية flutter الحديثة من جوجل. 

كما أنه لا يقتصر علي المجال التقني فحسب، بل إنه يهدف الي تطوير المهارات الشخصية للطلاب ، وعلي إثر هذا فقد عقد ورشة عمل "design thinking" لكي تنمي مهارة التفكير الإبداعي لدي الطلاب وتعليمهم كيف يقوموا بالإتيان بفكرة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع  وتلك الورش قد قامت بتأهيلهم للمشاركة في مسابقة الSolution challenge العالمية الخاصة بشركة جوجل، ومن أهم أهداف هذا التحدي هو تقديم الطلاب لأفكار ومشاريع تساهم في حل مشاكل المجتمع. 

ومن اهم إنجازات الفريق انه قام في ثلاثة أشهر بتدريب أكثر من 1000 طالب من خلال إقامة ورشات تطبيقية على أرض الواقع او من خلال التعليم عن بعد على شبكات الإنترنت المختلفة.

 ويحظي النادي بالعديد من المتابعين علي مواقع التواصل الإجتماعي، كما أن المشاركين في الأنشطة الخاصة به لا يقتصر حضورهم من جامعة الازهر فقط، بل يشارك فيه أنشطته العديد من طلاب الجامعات أخرى  وذلك لان الهدف واحد وهو التطوع وحب الخير ومساعدة الأخرين.
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