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حوادث

رفع سعر الهيروين بسبب كورونا.. ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بالقاهرة

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:17 م
الهيروين بسبب كورونا
الهيروين بسبب كورونا
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رامى المهدى

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهما لحيازتهما مواد مخدرة، كما كلفت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوى لتحليلها وفحصها.


وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ لمتابعة الحالة الأمنية بطريق (مصر-الإسماعيلية الصحراوى) بدائرة قسم شرطة الشروق، لاحظ شخصين حال استقلالهما سيارة قيادة الأول بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.


واعترف المتهمين بالاتجار فى مجال المواد المخدرة، حيث قاما برفع سعر جرام الهيروين على عملائهم بعد فرض حظر التجول ضمن الاجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورنا الذي اجتاح دول العالم.


وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

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