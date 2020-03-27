لمواجهة كورونا.. تكثيف الحملات لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على جهاز المكافحة برئاسة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور أحمد الأنصار محافظ الفيوم بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المنشأت الحكومية التابعة للمحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





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