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محافظات

لمواجهة كورونا.. تكثيف الحملات لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على جهاز المكافحة برئاسة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور أحمد الأنصار محافظ الفيوم بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المنشأت الحكومية التابعة للمحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


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وفي إطار ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع جهاز المكافحة بالمديرية برش وتعقيم وتطهير مبني الرقابة الإدارة والتعاون برش المكاتب والطرقات والممرات والحمامات.



 بحضور المهندس بركة قطب رئيس قسم المكافحة بالإدارة والمهندس رمضان عبد العزيز والمهندس نبيل كمال فنين آلات وذلك استكمالا لخطة المديرية، التى بدأت تنفيذها ومازالت تقوم بعملها حتي الآن، في كل مراكز ومدن المحافظة، واستكمال باقي المنشآت الحكومية

لمواجهة كورونا.. تكثيف الحملات لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية
لمواجهة كورونا.. تكثيف الحملات لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية
لمواجهة كورونا.. تكثيف الحملات لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية
لمواجهة كورونا.. تكثيف الحملات لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية
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