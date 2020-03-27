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أخبار البلد

بسبب كورونا.. مسؤول بالسياحة يجتمع بالمرشدين السياحيين لعرض معوقات القطاع

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:20 م
المرشدين السياحيين
المرشدين السياحيين
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محمد الاسكندرانى
التقى مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحين بوزارة السياحة والآثار، بمجموعة من المرشدين السياحيين، لمناقشة آرائهم ووجهات نظرهم فى بعض القضايا السياحية، وأهم المعوقات التى تواجههم فى ظل توقف الحركة السياحية نتيجه للقرارات التي تم اتخاذها للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بمهنة الارشاد السياحي بصفة عامة والمعوقات التي تواجهها في الوقت الراهن بصفة خاصة، كما عرض المرشدون بعض المقترحات لتنمية وتعظيم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة القادمة.

وأكد مجدى شلبى خلال الاجتماع، اعتزام الوزارة دراسة المقترحات والآراء المقدمة، وحرص الوزارة على دعم ومساندة المرشدين السياحيين، مشيرا الى أهمية مهنة الإرشاد السياحى ومردودها الايجابى على رواج الحركة السياحية وتحسين الصورة الذهنية للمقاصد السياحية المصرية.
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