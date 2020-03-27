ضبط 10 آلاف لتر كحول ومطهرات مغشوشة قبل طرحها بالقليوبية

تمكن جهاز حماية المستهلك بالقليوبية من ضبط وكر لتصنيع كحول ومطهرات المغشوشة بالقناطر الخيرية تم تحرير محضر بالواقعة وألقي القبض على المتهم وأحيل للنيابة فتولت التحقيق.

وكان جهاز حماية المستهلك بالقليوبية قد تمكن من ضبط وكر بالقناطر الخيرية لتصنيع الكحوليات والمطهرات المغشوشة قبل طرحها فى الأسواق والتي تنوعت ما بين كميات كبيرة من جراكن الكحول وكراتين سترليوم وقسطرة تايلاندى المنشأ ودفاتر واختام مقلدة باسم صيدليات وعيادات طبية ومستشفيات محظور تداولها خارج المنظومة الطبية.

وتبين أن الكميات المضبوطة عباره عن 48 جركن كحول سعة الواحد 20 لتر، لكل جركن بما يعادل 10 آلاف لتر كحول و20 كرتونة سترليوم داخل كل كرتونة 12 عبوة و12 كرتونة قسطرة تايلاندى الصنع 3 مم كل كرتونة بها 10 قطع و85 عبوة سترليوم صغيرة سعة الواحدة 100 مم و55 ختم خشبي بأسماء صيدليات وعيادات مختلفة و55 ختم بلاستيك اليكترونى بأسماء صيدليات وعيادات طبية كما تم ضبط دفاتر محظور تداولها خارج المنظومة الطبية لشركات طبية مختلفة.

وتبين من التحريات أن كل هذه الكميات ليس لديها أية أوراق رسمية وغير مدون عليها أية بيانات تفيد مصدرها كما تبين أن المتهم ليس لديه أية فواتير شراء أن تكلفة المضبوطات تعادل 198 ألف جنيه تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.