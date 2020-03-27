جامعة حلوان فى اسبوع.. ترفع الحجب عن جميع نتائج الطلاب.. وتقرر الغاء امتحانات الميدتيرم.. وتشارك في تنفيذ المرحلة الأولى للقمر الصناعى التعليمى للجامعات كيوب-سات

وتشارك جامعة حلوان في مشروع إعداد برنامج "الأقمار الصناعية التعليمية" للجامعات المصرية نظرًا لما تملكه من خبرات علمية واكاديمية من الباحثين المؤهلين بإشراف الأساتذة المتخصصين وانتهاء بتوافر المعدات والأجهزة المناسبة لاستخدامها من قبل طلاب الجامعة فى هذا المجال في علوم الفضاء بكليات الهندسة والعلوم والحاسبات والمعلومات .





وانطلقت شرارة البدء بعد توجيه دعوة من ا.د.محمد القوصى-الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية إلى رؤساء الجامعات المصرية والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وتم عقد اجتماع تنسيقي مثمر لمتخصصين من تلك الجامعات المصرية بمقر وكالة الفضاء المصرية مع هيئة من المسئولين الفنيين ومن التعليميين الحاصلين على الدكتوراه مع طاقم تصنيع الأقمار الصناعية المصرية، و التى تستخدم فى عمليات التنمية المستدامة والشاملة فى مختلف القطاعات بدء من استكشاف ثروات مصر المعدنية وحتى حماية حدودها من المعتدين و الإرهابيين ، من خلال المتابعة الدورية لدوران الأقمار الصناعية المصرية و التى أثبتت نجاحها فى القمر الصناعى الأول Egypt Sat.1.





ومثل جامعة حلوان فى هذا الاجتماع ا.د.محمد نبيل يس استاذ فيزياء الطاقة العالية والمشرف على مركز الطقس بكلية العلوم بالجامعة مع ممثلين من كلية الهندسة بالمطرية وهندسة حلوان والحاسبات، حيث قامت كليات الهندسة بجامعة حلوان بالإشراف على تنفيذ مشروعات تخرج تتضمن عمل نموذج مصغر لقمر صناعى ساهم فيه العديد من طلاب الجامعة .



