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جامعة حلوان فى اسبوع.. ترفع الحجب عن جميع نتائج الطلاب.. وتقرر الغاء امتحانات الميدتيرم.. وتشارك في تنفيذ المرحلة الأولى للقمر الصناعى التعليمى للجامعات كيوب-سات

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:29 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
جامعة حلوان ترفع الحجب عن نتائج جميع الطلاب للفصل الدراسى الأول
بعد زيادة مدة تعليق الدراسة .. إلغاء امتحانات الميد تيرم بجامعة حلوان
جامعة حلوان تشارك في تنفيذ المرحلة الأولى للقمر الصناعى التعليمى للجامعات كيوب-سات



أعلن  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان رفع الحجب عن كافة نتائج الطلاب للفصل الدراسى الأول للعام 2019-2020 , السابق حجبها بكافة الفرق لكليات الجامعة  بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية .


أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان انه بالنسبة لامتحانات الميد تيرم بالجامعة سيتم الغاؤها بسبب قرار رئيس الوزراء بمد فترة تعليق الدراسة اسبوعين اخرين وفرض حظر التجوال بالبلاد، للوقاية من فيروس كورونا.

 
وقال نجم فى تصريحات  لـ صدى البلد انه سيتم إضافة درجات امتحان الميد تيرم  للامتحان النهائى وستبدأ امتحانات نهاية العام من 30 مايو.  

وأوضح نجم ضرورة التواصل بين اساتذة الجامعة والعمداء  مع الطلبة خلال هذه الفترة  من خلال جروبات تلجرام وواتساب . 

تشارك جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة في  تنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء قمر صناعى الجامعات التعليمى كيوب-سات Cube sat وذلك بالتعاون مع العديد من الجامعات المصرية.

يأتى ذلك عقب موافقة المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه فى 22 فبراير الماضي برئاسة ا.د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالبدء فى إعداد برنامج "الأقمار الصناعية التعليمية" للجامعات المصرية بهدف بناء القدرات البحثية والبشرية من خلال المساهمة فى مشروع بناء قمر صناعى تعليمى  بنوعية كيوب-سات .

وتشارك جامعة حلوان في مشروع إعداد برنامج "الأقمار الصناعية التعليمية" للجامعات المصرية نظرًا لما تملكه من خبرات علمية واكاديمية من الباحثين المؤهلين بإشراف الأساتذة المتخصصين وانتهاء بتوافر المعدات والأجهزة المناسبة لاستخدامها من قبل طلاب الجامعة فى هذا المجال في علوم الفضاء بكليات الهندسة والعلوم والحاسبات والمعلومات .

وانطلقت شرارة البدء بعد توجيه دعوة من ا.د.محمد القوصى-الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية إلى رؤساء الجامعات المصرية والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وتم عقد اجتماع تنسيقي مثمر لمتخصصين من تلك الجامعات المصرية بمقر وكالة الفضاء المصرية مع هيئة من المسئولين الفنيين ومن التعليميين الحاصلين على الدكتوراه مع طاقم تصنيع الأقمار الصناعية المصرية، و التى تستخدم فى عمليات التنمية المستدامة والشاملة فى مختلف القطاعات بدء من استكشاف ثروات مصر المعدنية وحتى حماية حدودها من المعتدين و الإرهابيين ، من خلال المتابعة الدورية لدوران الأقمار الصناعية المصرية و التى أثبتت نجاحها فى القمر الصناعى الأول Egypt Sat.1.

ومثل جامعة حلوان فى هذا الاجتماع ا.د.محمد نبيل يس استاذ فيزياء الطاقة العالية والمشرف على مركز الطقس بكلية العلوم بالجامعة مع ممثلين من كلية الهندسة بالمطرية وهندسة حلوان والحاسبات، حيث  قامت كليات الهندسة بجامعة حلوان  بالإشراف على تنفيذ مشروعات تخرج تتضمن عمل نموذج مصغر لقمر صناعى ساهم فيه العديد من طلاب الجامعة .

أسفر الاجتماع عن اختيار جامعة حلوان من بين المنفذين إن لم تكن الأولى للقمر الصناعى التعليمى بالمرحلة الأولى  التى تشمل ثلاث أو خمس جامعات وذلك عقب العديد من العروض والمناقشات التي ابرزت أن  جامعة حلوان تملك تلك المقومات التى تنهض بتنفيذ هذا المشروع الواعد والذى يعطى الأمل فى عملية تطوير  التعليم الذى يواكب ركب التقدم التكنولوجي والحضاري. 
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