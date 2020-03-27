فرصة ذهبية لمصر.. خبير يكشف التوجهات الاقتصادية فى العالم بعد كورونا

قال الدكتور عبدالحليم يوسف الأمين العام المساعد لشئون العلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية بـ المنظمة الافريقية "فرو أكت" أن أزمة فيروس كورونا ألقت بظلال غير مسبوقة علي الاقتصاد العالمي.





وأضاف: كما تنبأنا منذ بدايات الأزمة أنها ستطال أنحاء العالم وبالتالي ستكون انعكاستها ونتائجها الإقتصادية علي دول العالم وستتأثر بها الدول غير الصناعية بشكل أكبر، وكذا الدول الفقيرة بشكل أكبر، وربما يستمر هذا التأثير لعامين أو ثلاثة علي أقل تقدير و هذا ما سوف تحدده بحوث الأزمات،وما سوف يظهر جليا بعد انتهاء الأزمة.





وتساءل الدكتور عبدالحليم ما هي التوقعات الأكثر أهمية و الأكثر مغزي حاليا قائلا: ربما لا يتنبه الكثيرون وبعض الدول لمرحلة ما بعد الكورونا حيث أن الهاجس الأكبر الآن هو صحي وبيولوجي بالمقام الأول، يليه الجانب الاجتماعي و أزمات تدبير الاحتياجات العالمية.





وأوضح أنه طبقا لأحدث الأبحاث الاقتصادية الصادرة في منتصف الشهر الحالي، فإن سلاسل التوريد العالمية تأثرت بشدة إما بسبب نقص الإنتاج أو بسبب توترات حركة النقل و سيسبب ذلك مشكلات كبيرة في نقص إمدادت المواد الخام أو البضائع تامة الصنع وهو ما سيتضح بشدة في تلك الدول التي تعتمد علي استيراد احتياجاتها بنسبة كبيرة ومنها بلاشك دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تعتمد علي الاستيراد بنسب تتجاوز 80% في بعض الدول.





وطرح عبد الحليم يوسف تساؤلا: " كيف سيفكر العالم مستقبلا؟ وهذا هو السؤال الأكثر أهمية وخاصة لمصر موضحا أنه ستدرك الكثير من الدول والمستثمرون أهمية التصنيع المحلي بالدول وسيؤدي ذلك بالقطع إلي زيادة الطلب الإضافي علي الاستثمار في المناطق الصناعية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وستحظي الوجهات التي تعتبر مركزا صناعيا لإقليمها بنصيب الأسد ، خاصة و أنها ستقدم البديل الآمن والأسرع لإمدادات إقليمها حال حدوث أزمات كما هو الحال.





وأشار إلى أن الأمر الثاني الهام أن الشركات العالمية الكبري ستضطر أيضا إلي زيادة واستحداث مراكز إقليمية لتجارتها، مما سيضطرها إلي البحث عن مراكز إقليمية آمنة وسيزداد حجم الطلب علي مساحات تخزينية أكبر مرتبطة بالتصنيع وتدعم سلاسل التوريد الحالية لكي لا تتعرض لأخطار انخفاض غطاء مخزونها كما هو الحال الآن، كما سيزيد الطلب علي نموذج جديد من مخازن التبريد والتي تخصص للمتاجر الكبري لتلائم حركة التجارة الالكترونية التي قدمت بديل عملي وفعلي خلال الأزمة.





ولفت إلى أنه ومن هنا فإن الوقت الحالي فرصة ذهبية لمصر ، وربما لا تكرر كثيرا بعد الاستقرار الاقتصادي العالمي وانتهاء تبعات الأزمة، لتقدم نفسها للعالم مرة أخري كمركز إقليمي يتمتع بخصائص لوجستية جاذبة لدول العالم، حيث يمكنها وبسهولة أن تكون مدخلا لقارة أفريقيا، وخاصة بعد دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، و أيضا مركزا لوجستيا للربط بين دول شرق آسيا و قارة أوروبا، هذا فضلا عن كونها مركزا إقليميا للشرق الأوسط.



