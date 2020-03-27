استجابة لـ صدى البلد.. تصليح العطل بشبكة الصرف الصحي بقرية برمال الدقهلية

استجابت ا لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لشكاوى المواطنين المقدمة على موقع صدى البلد الاخبارى بشأن قرية برمبال القديمة بالدقهلية .





وأوضحت ا لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أنه ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان أهالى قرية برمبال القديمة بالدقهلية يستغيثون من عدم وجود شبكة صرف صحي ، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أفادت أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين وجود سدد بالخط الرئيسي للصرف الصحى بالقرية، وتم التعامل الفوري معها بالاستعانة بأفراد ومعدات الشركة، وتم كسح المياه المتبقية، وانتهت المشكلة تمامًا.







