AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فرق تفتيش في المساجد.. أوقاف مطروح تتابع التزام المساجد بعدم إقامة صلاة الجمعة

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:12 م
صدى البلد
Advertisements
أكد الشيخ حسن عبد البصير مديرعام اوقاف مطروح أن الالتزام بالتعليمات الصحية واجبا شرعي وعقليا  والتزاما أخلاقيا ووطنيا  لمواجهة  الفيروسات والأوبئة. 

 وأضاف  أن الهدف من ذلك من اجل حماية الوطن والإنسانية من  وباء كورونا والذي راح ضحيتة آلالاف  من البشرية.

وأوضح أن المديرية تتابع ضبط العمل قبل صلاة الجمعة والتي ستصلى ظهرا بالبيت بأذان النوازل، حيث تم توزيع  قيادات المديرية  لعدة فرق للمرور المكثف في مدينة مرسى مطروح.

واوضح أن نقطة الانطلاق من مسجد العوام بحضور كافة القيادات والمفتشين والأئمة وتم توزيعهم إلى١٣ فريق عمل مع المتابعة  جغرافيا بالمدينة.

وأشار الى ان المرور يشمل  جميع المساجد الحكومية والأهلية ويرفع التقرير لفضيلة المدير العام تمهيدا لرفعه لوزارة الاوقاف تنفيذا لتوجيهات  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف. 

 وأضاف ان الإدارات الفرعية قامت بعمل فرق تفتيش بمساجد مدن المحافظة بالنجيلة وبراني والسلوم وسيوة والضبعة والعلمين والحمام والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على مدار الساعة كتابة وتوثيقا بالصور لحماية الوطن والخروج به من هذه الأزمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمتابعة المساجد خلال الطقس السيئ.. تشكيل غرفة عمليات بمديرية أوقاف المنيا

تعقيم ١٨٠ مسجدا لمواجهة فيروس كورونا بـ مطروح

10 إجراءات من محافظة مطروح لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد إلغاء مناهج ما بعد 15 مارس.. التعليم تعلن على موقعها المقررات المطلوبة خلال أيام

بعد اكتشاف فرنسا علاج كورونا .. أضرار جانبية ومخاطر سامة للدواء والخبراء يحذرون .. تفاصيل

الحكومة توضح حقيقة نقص إمدادات المستلزمات الطبية بالمستشفيات

كان يتمني الدفن بـ أم الدنيا ... الكشف عن تفاصيل وفاة أول مصري فى بريطانيا بـ كورونا

هل يقترب قرار فرض الحظر الكلي من المواطنين ؟ الحكومة ترد

بعد خروج مصاب بكورونا من غرفة العناية المركزة.. شاهد رد فعل قسم التمريض بإسبانيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطيور تزين مسجد أبو الحجاج بالأقصر وقت صلاة الجمعة.. شاهد

غريبة لكن على الموضة.. 15 صورة لـ إطلالات باسكال مشعلانى فى عيد ميلادها

هل هناك علاقة بين الرجيم والإصابة بـ كورونا.. اعرفي الحقيقة