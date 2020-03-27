فرق تفتيش في المساجد.. أوقاف مطروح تتابع التزام المساجد بعدم إقامة صلاة الجمعة

أكد الشيخ حسن عبد البصير مديرعام اوقاف مطروح أن الالتزام بالتعليمات الصحية واجبا شرعي وعقليا والتزاما أخلاقيا ووطنيا لمواجهة الفيروسات والأوبئة.





وأضاف أن الهدف من ذلك من اجل حماية الوطن والإنسانية من وباء كورونا والذي راح ضحيتة آلالاف من البشرية.





وأوضح أن المديرية تتابع ضبط العمل قبل صلاة الجمعة والتي ستصلى ظهرا بالبيت بأذان النوازل، حيث تم توزيع قيادات المديرية لعدة فرق للمرور المكثف في مدينة مرسى مطروح.





واوضح أن نقطة الانطلاق من مسجد العوام بحضور كافة القيادات والمفتشين والأئمة وتم توزيعهم إلى١٣ فريق عمل مع المتابعة جغرافيا بالمدينة.





وأشار الى ان المرور يشمل جميع المساجد الحكومية والأهلية ويرفع التقرير لفضيلة المدير العام تمهيدا لرفعه لوزارة الاوقاف تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.



