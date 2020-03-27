نقص في الخضراوات والفاكهة في بورسعيد.. اعرف الحقيقة

أكد محمد أبوسعدة رئيس غرفة بورسعيد التجارية ردا علي مايشاع عن نقص المعروض من الخضروات والفاكهة ببورسعيد لأنها محافظة غير منتجة وتعتمد علي ماي رد من المحافظات الأخرى أن الخضر والفواكه تتواجد بكميات كبيرة جدا بسوق الجمله التابع للغرفة التجارية.





وأضاف أبو سعدة أن السلع تتدفق علي مدار 24 ساعة وتوجد كميات تفوق حجم الاستهلاك بصورة كبيرة جدا .





وأشار أبو سعدة أنه تم استثناء أسواق الجملة للخضر والفاكهة والأسماك من قرار رئيس مجلس الوزراء بمواعيد وأيام الغلق مشير إلي أن أسواق الجمله تعمل طوال أيام الأسبوع وسيارات نفل الخضر والفواكه مستثناة من مواعيد الحظر وتتحرك علي الطرق علي مدار اليوم .





وطالب سعدة بعدم الاندفاع لتخزين السلع بكميات كبيره مشدد علي أن المعروض يفوق حاجات الاستهلاك ببورسعيد



