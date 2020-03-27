صدى البلد يرصد رحلة عينات فيروس الكورونا داخل معامل مستشفى العزل بأسيوط

"الوهم أصعب من المرض".. هكذا كان يعيش حالات الاشتباه بمرض فيروس كورونا في أسيوط بسبب تأخر نتائج العينات التي كانت ترسل إلى معامل الوزارة وتظهر نتائجها خلال 3 أيام ولكن بعد افتتاح معمل PSR " " بمديرية الصحة بأسيوط أصبحت نتيجة العينات تظهر خلال 3 ساعات من سحبها من الحالة المستشفى بها ، "صدى البلد" أجرى معايشة من داخل معمل " PcR " بمستشفى العزل بأسيوط لنرصد فيها المراحل التي تتم مع عينات المسح حتى إعلان نتيجتها خلال 3 ساعات.

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كورونا في أسيوط.. تعرف على العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس حتى الآن

قال أحمد عنتر محمد مدخل بيانات بمعمل " PcR " بمستشفى الصدر " العزل " بأسيوط أن عندما تأتي العينة من مستشفى العزل على الفور يتم التأكد من البيانات الخاصة بها وهي أسم المريض والرقم القومي والتليفون وأسم الطبيب المعالج وتاريخ سحب العينة ووقت استلام العينة بالمعمل وعنوان المريض تفصيلا حتى نستطيع التواصل والكشف عن المخالطين معه في حالة ثبوت إيجابية العينة ونقوم بتسجيل جميع هذه البيانات على الكمبيوتر في المعمل وبعد تسجيل جميع البيانات يتم تسليم العينة إلى المرحلة الأولى من التحليل .

وأضاف طاهر محمد عثمان فني معمل " PcR " بمستشفى العزل بأسيوط انه فور استلام العينة بعد إثبات بيناتها على الكمبيوتر يتم إدخال العينة على جهاز الفصل لاستخلاص الحمض النووي من هذه المسحة وتستغرق عملية الفصل ساعة ونصف داخل الجهاز وبعد إخراج الحمض النووي من العينة نقوم بتسليمها إلى المرحلة الأخيرة في التحليل لمعرفة ايجابيتها من سلبيتها .

وأشار أشرف رشاد عبد الفتاح فني معمل " PcR " بمستشفى العزل في أسيوط إلى انه فور استلام عينة الحمض النووي يتم تسجيلها على الكمبيوتر وإدخالها في جهاز تحديد إيجابية العينة من سلبيتها وتستغرق داخل الجهاز ساعتين حتى تخرج النتيجة النهائية، مشيرا إلى انه العمل في هذه المعامل يحتاج إلى حرص شديد من خل أعمال التعقيم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حتى لا يصاب أحد من العاملين.

ومن جهتها قالت الدكتورة حنان جلال الخطيب مدير إدارة المعامل بمديرية الصحة بأسيوط انه منذ أن تخصصت مستشفى الصدر بأسيوط كمستشفى عزل للمصابين بفيروس الكورونا سعت المديرية إلى إنشاء معمل " PcR " لتحليل العينات الخاصة بالحالات المستشفى بها ونجحنا في ذلك بعمل اختبارات الكورونا في معمل أسيوط وفي اليوم الأول تم تحليل 4 عينات بمعمل أسيوط ، وأشارت إلى أن معمل أسيوط سوف يسهم بشكل كبير في توفير الوقت لمعرفة نتيجة العينات خاصة أنه كان في بداية الأمر يتم سحب المسحات من المرضى وإرسالها إلى المعامل المركزية بالوزارة وانتظار نتيجتها والتي كانت تستغرق من 3 إلى 4 أيام وكان ذلك يتسبب في قلق كبير للمريض والمخالطين معه في المنزل ولكن بعد تشغيل معمل أسيوط نتيجة العينة تظهر خلال 3 ساعات ونصف.