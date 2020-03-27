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محافظات

شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد غلق المحلات تماما.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:08 م
غلق المحلات بشوارع
غلق المحلات بشوارع القاهرة
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عبد العزيز جمال
رصد موقع صدى البلد إلتزام كافة المحلات بالإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت طبقا لقرار رئيس الوزراء.

ففي حي الخليفة التزم كامل من المحلات بمنطقة الحلمية الجديدة وشارع شيخون.

 كما قام حى المرج بعمل حملة على شوارع الحى اليوم للتأكد من تنفيذ القرار بمعرفة ادارة الاشغالات.

وفي سياق متصل ثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التزام مواطنى القاهرة بتنفيذ الاجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .

واكد أن هذا الالتزام هو دليل وعى تام بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة .

وأهاب محافظ القاهرة بالمواطنين الاستمرار فى هذا الالتزام حرصًا على صالح أسرهم وأبنائهم حتى يتم عبور هذه المرحلة .



شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد غلق المحلات تماما.. فيديو
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد غلق المحلات تماما.. فيديو
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد غلق المحلات تماما.. فيديو
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد غلق المحلات تماما.. فيديو
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد غلق المحلات تماما.. فيديو
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد غلق المحلات تماما.. فيديو
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد غلق المحلات تماما.. فيديو
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد غلق المحلات تماما.. فيديو
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد غلق المحلات تماما.. فيديو
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد غلق المحلات تماما.. فيديو
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