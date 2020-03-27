AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: حروب بلا دموع

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:02 م
صدى البلد
Advertisements
على هامش نكبة العالم جراء فيروس كورونا هناك روايات مفادها  أن هذا الفيروس ما هو إلا غاز السارين الذي استخدم في قتل ال 67 جنديا أمريكيا عن طريق الخطا فى احدى المختبرات الامريكية فى افغانستان وهو الغاز الذي قتل اكثر من الف سوري
هناك ايضا أحاديث متداولة تقول أنه تم نقله الي الصين من خلال الولايات المتحدة الأمريكية أثناء مشاركة الجنود في احد العروض في  مدينة ووهان وتاريخ أمريكيا يقبل أي اتهام بعمل شرير.
فتش عن امريكاعند الحديث عن  تصنيع الفيروسات مثل سارس وجنون بقر وانفلونزا طيور وغيرها. وهي بذلك تنشر المرض ولاحقا تعلن عن اكتشافها للمصل الواقي منه. المحصلة خضوع مزدوج لدول كثيرة. عوائد قرين هذا الخضوع بالمليارات تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني .
تخليق الميكروبات والفيروسات والسموم من ضمن نشاط الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وانجلترا وفرنسا وذاك سرا ولايتم اكتشافه إلا في العمليات التي تتكشف ولاننسي مافعلته روسيا مع أحد الجواسيس الروس في لندن قبل نحو عام حيث تم اغتياله من  خلال غاز سام بطريقة استخباراتية أثارت غضب انجلترا وسببت أزمة دبلوماسية .
كانت أزمة كورونا اذا السبب في فتح ملف أسلحة الموت الخفية التي تتداولها الدول الكبري وهي تغاير الأسلحة النووية لأنها غير مرئية فمن السهل نشر ميكروب أو فيروس دون عناء يذكر وهذا يندرج تحت مسمي حروب بلا دموع .
وهاهي البشرية عاجزة عن التصدي لطاعون كورونا وهنا تكشف أن الجميع ضعفاء أمام قدرة الله والمشهد الرائج الآن ينطق بقدرة الله ولاسبيل إلا الرجاء والدعاء بأن تنتهي الأزمة مع دعاء موصول بأن يهلك الله الظالمين .
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد إعلان خطوبتها.. 15 صورة تظهر أناقة بطلة مسلسل حكايات بنات

أخبار الفن ..بكاء وانهيار ريهام سعيد .. ووفاة فنان مشهور بسبب فيروس كورونا

إنقاذ 34 مواطنا محتجزين داخل عقار انهار سلمه بمدينة السلام

على غير عادته.. لماذا وجه محمد صلاح رسالته لأبطال حرب الكورونا باللغة العربية؟

20 مليون جنيه.. مكالمة الخطيب تبقي أحمد فتحي فى أحضان الأهلي

كان يتمني الدفن بـ أم الدنيا ... الكشف عن تفاصيل وفاة أول مصري فى بريطانيا بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطيور تزين مسجد أبو الحجاج بالأقصر وقت صلاة الجمعة.. شاهد

غريبة لكن على الموضة.. 15 صورة لـ إطلالات باسكال مشعلانى فى عيد ميلادها

هل هناك علاقة بين الرجيم والإصابة بـ كورونا.. اعرفي الحقيقة