خالد عامر يكتب: حروب بلا دموع

على هامش نكبة العالم جراء فيروس كورونا هناك روايات مفادها أن هذا الفيروس ما هو إلا غاز السارين الذي استخدم في قتل ال 67 جنديا أمريكيا عن طريق الخطا فى احدى المختبرات الامريكية فى افغانستان وهو الغاز الذي قتل اكثر من الف سوري

هناك ايضا أحاديث متداولة تقول أنه تم نقله الي الصين من خلال الولايات المتحدة الأمريكية أثناء مشاركة الجنود في احد العروض في مدينة ووهان وتاريخ أمريكيا يقبل أي اتهام بعمل شرير.

فتش عن امريكاعند الحديث عن تصنيع الفيروسات مثل سارس وجنون بقر وانفلونزا طيور وغيرها. وهي بذلك تنشر المرض ولاحقا تعلن عن اكتشافها للمصل الواقي منه. المحصلة خضوع مزدوج لدول كثيرة. عوائد قرين هذا الخضوع بالمليارات تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني .

تخليق الميكروبات والفيروسات والسموم من ضمن نشاط الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وانجلترا وفرنسا وذاك سرا ولايتم اكتشافه إلا في العمليات التي تتكشف ولاننسي مافعلته روسيا مع أحد الجواسيس الروس في لندن قبل نحو عام حيث تم اغتياله من خلال غاز سام بطريقة استخباراتية أثارت غضب انجلترا وسببت أزمة دبلوماسية .

كانت أزمة كورونا اذا السبب في فتح ملف أسلحة الموت الخفية التي تتداولها الدول الكبري وهي تغاير الأسلحة النووية لأنها غير مرئية فمن السهل نشر ميكروب أو فيروس دون عناء يذكر وهذا يندرج تحت مسمي حروب بلا دموع .