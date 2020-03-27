تعرف على أرقام تليفونات الأقسام الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية عن تخصيص عدد من أرقام التليفونات وذلك لتسهيل التواصل بين المرضى ومختلف الأقسام الطبية ومتابعة حالتهم الصحية ضمن الخطة الوقائية التي وضعتها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعن تفاصيل هذا الإجراء أوضح الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أنه يهدف إلى مد يد العون إلى المرضى من مختلف محافظات صعيد ممن تلقوا خدمة طبية سابقة فى مستشفيات أسيوط الجامعية وتسهيل متابعة حالتهم الصحية.

وقال عبد اللطيف إنه تم تخصيص رقم تليفوني لكل قسم على حدا يقوم المريض بالاتصال عليه فى حال رغبته فى التواصل مع القسم والرجوع له عند وجود أى استفسار أو شكوى صحية، ويقوم القسم بتقديم النصح الطبى فى مجال تخصصه وتقديم الخدمة العلاجية، واستدعاء المريض للكشف عليه والقيام بالفحص الطبى المطلوب إذا استدعى الأمر وعند الضرورة بما يضمن تخفيض حركة المرضى والمواطنين وتجنب العدوى بالفيروس المستجد.