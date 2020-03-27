إقلاع ثاني الرحلات المخصصة لنقل المصريين العالقين في الكويت إلى القاهرة

أقلعت، ظهر اليوم الجمعة، من مطار الكويت الدولي، ثاني الرحلات الجوية المخصصة لنقل المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.





وأقلت الرحلة الجوية الثانية، والتي سيرتها شركة مصر للطيران نحو 325 مصريا؛ وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية لدى الكويت.





تجدر الإشارة إلى أن الرحلة الجوية الأولى، قد أقلعت من مطار الكويت الدولي عصر يوم الأربعاء الماضي، وعلى متنها 342 مصريًا من حاملي التأشيرات، وممن انتهت إقامتهم في الكويت، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية الطارئة.





وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، قد صرح يوم الاثنين الماضي، بأنه بناء على التنسيق مع شركة مصر للطيران والسلطات الكويتية، سيبدأ تسيير ست رحلات جوية، اعتبارًا من أول أمس الأربعاء، وحتى يوم 30 مارس الجاري، بواقع رحلة يوميًا، لنقل من سبق وأن تقدم بطلبات سفر إلى القنصلية.