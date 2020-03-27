AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شروط يجب توافرها لعزل المصابين بـ كورونا منزليا.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
اسراء صبري
عرضت فضائية سكاى نيوز تقريرا عن الاستعداد للحجر الصحى جاء فيه أن عملية الحجر الصحي المنزلى تتطلب استعدادات مختلفة أهمها تحديد مكان الإقامة.

ويوجد عدة معايير يجب أن تتوافر فى مكان الإقامة المخصص للعزل الصحى المنزلي أهمها تحديد غرفة فارغة المنزل يتوافر بها المستلزمات الطبية والحياتية.

وأشار التقرير إلي ضرورة توافر خدمات المياه والكهرباء والتهوية ووسائل النظافة داخل الغرفة.

بالإضافة إلي أهمية تواجد وسائل للترفيه والتواصل الخارجي، حتى تتمكن من التواصل مع العالم الخارجى أثناء فترة العزل الصحى.

كما تتلخص أعراض فيروس كورونا فى: السعال وصعوبة التنفس، وفقدان الشهية وفقدان حاسة الشم، بالإضافة إلي آلام المعدة بشكل مفاجئ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة الصحة الإماراتية تحدد 11 معيارًا للحجر الصحي المنزلي الخاص بـ كورونا

أبرزها النزيف وفقدان الشم.. احم نفسك من أورام الأنف بهذه الطريقة

أثناء العزل المنزلى.. ارشادات تحميك من عدوى الإصابة بـ كورونا

20 نصيحة من وزارة الصحة أثناء العزل المنزلي

عزل ذاتي .. 15 نصيحة من وزارة الصحة للعائدين من العمرة

30 نصيحة من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا والتعامل مع المشتبه فى إصابتهم

ترشيحاتنا

صورة مأساوية.. بائعة تنهار من البكاء في سوبر ماركت لهذا السبب

الجزاء من جنس العمل.. هذا مصير لاحس المراحيض العامة.. فيديو

خبيرة روسية: العالم بحاجة لـ معجزة للسيطرة على كورونا

تفاءلوا.. هاني الناظر يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

شاهد.. رحلة فيروس كورونا داخل جسم الإنسان

الصحة العالمية: لا يوجد دواء لفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطيور تزين مسجد أبو الحجاج بالأقصر وقت صلاة الجمعة.. شاهد

غريبة لكن على الموضة.. 15 صورة لـ إطلالات باسكال مشعلانى فى عيد ميلادها

هل هناك علاقة بين الرجيم والإصابة بـ كورونا.. اعرفي الحقيقة