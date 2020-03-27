شروط يجب توافرها لعزل المصابين بـ كورونا منزليا.. فيديو

عرضت فضائية سكاى نيوز تقريرا عن الاستعداد للحجر الصحى جاء فيه أن عملية الحجر الصحي المنزلى تتطلب استعدادات مختلفة أهمها تحديد مكان الإقامة.





ويوجد عدة معايير يجب أن تتوافر فى مكان الإقامة المخصص للعزل الصحى المنزلي أهمها تحديد غرفة فارغة المنزل يتوافر بها المستلزمات الطبية والحياتية.





وأشار التقرير إلي ضرورة توافر خدمات المياه والكهرباء والتهوية ووسائل النظافة داخل الغرفة.





بالإضافة إلي أهمية تواجد وسائل للترفيه والتواصل الخارجي، حتى تتمكن من التواصل مع العالم الخارجى أثناء فترة العزل الصحى.