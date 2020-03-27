آمر يتلقى 116 ألف مكالمة حول كورونا في 9 أيام

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن مركز الاتصال " آمر " تلقى نحو 116 ألفا و500 مكالمة خلال الفترة من 15 إلى 23 مارس الجاري بمعدل 15 ألف مكالمة يوميا وبنسبة كفاءة وصلت إلى 81 % على خطها الساخن 8005111.





كانت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بدأت أمس تفعيل نظام العمل عن بعد لمركز الاتصال " آمر" لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم وعليه يكون العمل على مدار الساعة وفق آلية العمل المعمول بها عن بعد للمركز تحقق أعلى مستويات الإنتاجية في العمل .





جاء ذلك وفقا لقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي برفع نسبة تطبيق العمل عن بعد لتصل 100 بالمائة في الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية بدبي اعتبارا من الأحد المقبل في إطار الإجراءات الإحترازية والوقاية لضمان أعلى مستويات صحة وسلامة المجتمع.





وأكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جاهزيتها وتعاونها وسرعة استجابتها لإنجاح عملية التحول إلى العمل عن بعد والعمل على تنفيذ قرارات الحكومة الرشيدة الساعية الى مصلحة الوطن والمواطن والحفاظ على الصحة العامة وتحقيق أعلى مستويات السلامة للمجتمع .





وأوضح اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن نتائج مركز الإتصال " آمر " أظهرت الجاهزية والكفاءة العالية لكوادرها الوطنية القادرة على تقديم الأفضل دائما، مشيرا إلى أن إقامة دبي تعمل بكفاءة وفاعلية تكاتفا مع مختلف الجهات الأخرى لتعزيز واستمرارية جودة الحياة لمجتمع الإمارات تنفيذا لرسالة القيادة الرشيدة في الجاهزية والاستعداد للتعامل مع كافة الظروف والتكيف مع التغيرات.





وأشاد اللواء محمد المري بجهود فريق مركز الاتصال "آمر " في الرد على مكالمات المتعاملين وسرعة الاستجابة لهم موجها بضرورة مضاعفة الجهود وأهمية التفاني في العمل لضمان استمرارية تقديم خدمات ذات كفاءة عالية على صعيد العمل الحكومي بالمستوى الذي يليق بدولة الامارات.





من جهته أوضح الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين أن مركز اتصال "آمر" يرد على ملاحظات واستفسارات المتعاملين من داخل وخارج دولة الإمارات بمختلف اللغات، مشيرا إلى أن مركز الاتصال يتلقى ما يقارب 120 ألف مكالمة شهريا حيث يضم كادرا بشريا مختصا ومدربا للرد بكل كفاءة وفعالية فيما يتعلق بمعاملات إقامة دبي أو توجيه المتعامل للجهة المختصة في حال كان الاستفسار يتعلق بجهة أخرى.



