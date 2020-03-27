إجراءات إماراتية للحفاظ علي كوكب الأرض.. تعرف عليها









أكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الاحتفال بساعة الأرض يحظى باهتمام متزايد في جميع أنحاء العالم، على اعتبار أن هذه الفعالية أصبحت رمزًا للعمل المشترك للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، والتي نعبر عنها بممارسات بسيطة إلا أنها تحمل في مضامينها معاني إيجابية كثيرة توحد العالم.





وقال المرر - في تصريح بمناسبة ساعة الأرض - : الأرض هي وطننا الوحيد والحفاظ عليها مسؤولية مشترك، وقد أصبحت المناقشات حول البيئة تحتل مركز الصدارة في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم، ولاسيما في ظل المخاوف المتزايدة بشأن استهلاك الموارد الطبيعية وازدياد الاحتباس الحراري وقضايا تغير المناخ.





وأضاف : أطلقنا في دولة الإمارات سياسات ومبادرات لتقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري وتنويع اقتصادنا، والتزمنا بالتوقيع على اتفاقية باريس للمناخ، ونحن حريصون على خفض الانبعاثات والحد من الاحتباس العالمي، كما أننا نعمل وفق أعلى المعايير لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والهادفة إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة إلى 50٪ وتقليل البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70٪ .



