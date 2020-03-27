AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

جمعة تاريخية في المحافظات.. فرق تفتيش المساجد لمتابعة الحظر.. وطيور الحمام والمؤذن فقط بساحة مسجد في الأقصر

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:15 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المحافظات
*اغلاق المساجد الكبري من بينها مسجد سيدي احمد الفولى ومسجد صلاح الدين
*لم يعل صوت فوق صوت الاذان في البحيرة
*صلاة الجمعة بحضور طيور الحمام فقط في الاقصر

خلت شوارع محافظة البحيرة من المارة وجميع وسائل النقل الداخلى والعام والتزمت كافة المحلات والمولات التجارية والكافيهات والمطاعم والمقاهي والكافيهات واختفت السويقات والأسواق خاصة سوق الجمعة العمومى وذلك طبقًا لتعليمات رئيس الوزراء .

وسيطرت حالة من الهدوء التام بجميع القرى والمراكز والمدن ولم يعلُ صوت إلا صوت الأذان ليؤدى المواطنون صلاتهم بداخل منازلهم، فى إطار تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين

ورصدت كاميرا "صدى البلد "شوارع محافظة البحيرة وهى خالية من المارة ووسائل النقل وغلق المحلات والمولات المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم والمقاهي وصالات الجيم والنوادى الرياضية ومراكز الشباب، فى إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة  للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشهدت الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة، هدوءا تاما وخلوها من السيارات والمارة تمامًا، منذ السابعة مساء أمس الخميس لتنفيذ قرار حظر التجوال، حيث بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم  ، ليستمر حظر تجوال الحركة حتى السادسة صباح الأحد.

وأغلقت جميع المساجد اليوم الجمعة بمحافظة الاقصر  أمام المصلين، التزاما بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة ووزارة الأوقاف لمواجهة انتشار فيروس كورونا .


وشهد مسجد سيدى ابو الحجاج اقصري اشهر مسجد بالمحافظة ، وقت الصلاة انتشار كثيف لطيور " الحمام "  بساحته لتشهد اقامة اول صلاة جمعة به بدون مصلين وأذن امام المسجد الاذان وأنهاه بجملة  ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا "  ، " ألا صلـوا في رحالكم ظهرًا "   


وأكد الشيخ حسن عبد البصير مدير عام اوقاف مطروح أن الالتزام بالتعليمات الصحية واجب شرعي وعقلي  والتزام أخلاقي ووطني  لمواجهة  الفيروسات والأوبئة. 

 وأضاف أن الهدف من ذلك حماية الوطن والإنسانية من  وباء كورونا والذي راح ضحيتة آلالاف  من البشرية .

وأوضح أن المديرية تتابع ضبط العمل قبل صلاة الجمعة والتي ستصلى ظهرا بالبيت بأذان النوازل ، حيث تم توزيع  قيادات المديرية  لعدة فرق للمرور المكثف في مدينة مرسى مطروح .

وأشار إلى أن نقطة الانطلاق من مسجد العوام بحضور كافة القيادات والمفتشين والأئمة وتم توزيعهم إلى١٣ فريق عمل مع المتابعة جغرافيا بالمدينة .

وتابع ان المرور  يشمل  جميع المساجد الحكومية والأهلية ويرفع التقرير للمدير العام تمهيدا لرفعه لوزارة الاوقاف تنفيذا لتوجيهات  الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الاوقاف . 

 وأضاف ان الإدارات الفرعية  قامت بعمل فرق تفتيش  بمساجد مدن المحافظة   بالنجيلة وبراني والسلوم وسيوة والضبعة والعلمين والحمام والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على مدار الساعة كتابة وتوثيقا بالصور لحماية الوطن والخروج به من هذه الأزمة .

والتزمت مساجد محافظة المنيا بالاغلاق في صلاة الجمعة امام المصلين لمواجهة فيروس كورونا وحفاظًا على سلامة المصلين 


فقد اغلقت المساجد الكبري من بينها مسجد سيدي احمد الفولى ومسجد صلاح الدين ومسجد اللمطي 


واعلنت مديرية الاوقاف بالمحافظة مجموعه من الإجراءات المشدده لعدم صلاة الجمعة بالمساجد بمختلف مراكز المحافظة، كما حددت المديرية عقوبة المخالفين لتلك القرارات .


وأوضحت المديرية برئاسة فضيلة الشيخ سلامة محمود عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف وقيادات الدعوة بالمديرية والإدارات الفرعية، عن إجراءات مشددة للالتزام بعدم صلاة الجمعة والجماعات بالمساجد فترة غلق المساجد


وقام وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا يرافقه فريقًا من قيادات الدعوة بعمل جولة للتأكيد على الالتزام بعدم إقامة صلاة الجمعة بالمساجد حفاظًا على العباد بالتنسيق مع كافة الجهات بالمحافظة حفاظًا على أرواح المواطنين .


وقال بيان المديرية إن مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام بالمديرية والإدارات والأئمة وجميع العاملين بالمسجد والمتابعة مسئولون مسئولية كاملة حال حدوث أية تجاوزات واضاف البيان أن المسئولية تنتهي بإنهاء الخدمة لتسهيل تعريض الوطن والمواطنين للإصابة والخطر مالم يتخذوا الإجراءات، وأشار البيان إلى أن المرحلة الحالية تتطلب ضرورة الحيطة ولحذر واليقظة التامة والاصطفاف خلف أولي الأمر لما يرون من مصلحة عليا للبلاد والعباد ،وشدد البيان على أن أذان الجمعة أذان واحد وتصلى ظهرًا في المنازل وإنهاء خدمة المخالف للتعليمات فورًا



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يتم إلغاء صلوات الجنازة في مساجد القاهرة بسبب كورونا؟.. الأوقاف تجيب

بـ10 إجراءات..أوقاف الإسكندرية تتأهب لمنع انتشار كورونا في المساجد

قبل صلاة الجمعة.. مدير أوقاف القاهرة يتابع تعقيم المساجد.. صور

إنهاء خدمة أي إمام أو مسئول يقيم صلاة الجمعة بالمساجد في المنيا

لم يعل صوتا إلا صوت الآذان.. اختفاء المارة و هدوء تام بشوارع البحيرة.. فيديو وصور

حضر الحمام وغاب المصلون..ماذا حدث فى مسجد أبو الحجاج بالأٌقصر وقت الجمعة.. شاهد

ترشيحاتنا

حجر منزلي.. ابن راغب علامة يلعب ضغط ويحمل والدته.. شاهد

تحذير شديد للمسافرين إلى الساحل والسخنة.. معرضون للإصابة بكورونا

نشروا إسقاطات تحريضية.. ضبط 3 فى السعودية بسبب شائعات كورونا

مجاعة تضرب بريطانيا بسبب كورونا | تفاصيل

بعد تدوينته المثيرة للجدل.. صلاح عبدالله يطالب نجيب ساويرس بمراجعة كلامه

وفاة جورج سيدهم.. قصة إصابته بالشلل بعد خيانة شقيقه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة.. هاني الناظر يعلن مفاجأة عن علاج كورونا

دراسة تحذر: فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأقنعة الجراحية لـ7 أيام

أجبرتها على الاختفاء.. 10 صور لـ كندة علوش مع ابنتها