جمعة تاريخية في المحافظات.. فرق تفتيش المساجد لمتابعة الحظر.. وطيور الحمام والمؤذن فقط بساحة مسجد في الأقصر

* اغلاق المساجد الكبري من بينها مسجد سيدي احمد الفولى ومسجد صلاح الدين

*لم يعل صوت فوق صوت الاذان في البحيرة

*صلاة الجمعة بحضور طيور الحمام فقط في الاقصر







خلت شوارع محافظة البحيرة من المارة وجميع وسائل النقل الداخلى والعام والتزمت كافة المحلات والمولات التجارية والكافيهات والمطاعم والمقاهي والكافيهات واختفت السويقات والأسواق خاصة سوق الجمعة العمومى وذلك طبقًا لتعليمات رئيس الوزراء .





وسيطرت حالة من الهدوء التام بجميع القرى والمراكز والمدن ولم يعلُ صوت إلا صوت الأذان ليؤدى المواطنون صلاتهم بداخل منازلهم، فى إطار تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين





ورصدت كاميرا "صدى البلد "شوارع محافظة البحيرة وهى خالية من المارة ووسائل النقل وغلق المحلات والمولات المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم والمقاهي وصالات الجيم والنوادى الرياضية ومراكز الشباب، فى إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وشهدت الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة، هدوءا تاما وخلوها من السيارات والمارة تمامًا، منذ السابعة مساء أمس الخميس لتنفيذ قرار حظر التجوال، حيث بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم ، ليستمر حظر تجوال الحركة حتى السادسة صباح الأحد.



