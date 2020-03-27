جمعة تاريخية في المحافظات.. فرق تفتيش المساجد لمتابعة الحظر.. وطيور الحمام والمؤذن فقط بساحة مسجد في الأقصر

*لم يعل صوت فوق صوت الاذان في البحيرة
*صلاة الجمعة بحضور طيور الحمام فقط في الاقصر
خلت شوارع محافظة البحيرة من المارة
وجميع وسائل النقل الداخلى والعام والتزمت كافة المحلات والمولات التجارية
والكافيهات والمطاعم والمقاهي والكافيهات واختفت السويقات والأسواق خاصة
سوق الجمعة العمومى وذلك طبقًا لتعليمات رئيس الوزراء .
وسيطرت
حالة من الهدوء التام بجميع القرى والمراكز والمدن ولم يعلُ صوت إلا صوت
الأذان ليؤدى المواطنون صلاتهم بداخل منازلهم، فى إطار تنفيذ
قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد
والحد من انتشاره للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين
ورصدت
كاميرا "صدى البلد "شوارع محافظة البحيرة وهى خالية من المارة ووسائل النقل وغلق المحلات والمولات المحلات التجارية والكافيهات
والمطاعم والمقاهي وصالات الجيم والنوادى الرياضية ومراكز الشباب، فى
إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس
كورونا المستجد.
وشهدت
الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة، هدوءا تاما وخلوها من السيارات
والمارة تمامًا، منذ السابعة مساء أمس الخميس لتنفيذ قرار حظر التجوال، حيث
بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم ، ليستمر حظر تجوال الحركة
حتى السادسة صباح الأحد.
وأغلقت جميع المساجد اليوم الجمعة بمحافظة الاقصر أمام المصلين، التزاما بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة ووزارة الأوقاف لمواجهة انتشار فيروس كورونا .
وشهد مسجد سيدى ابو الحجاج اقصري اشهر مسجد بالمحافظة ، وقت الصلاة انتشار كثيف لطيور " الحمام " بساحته لتشهد اقامة اول صلاة جمعة به بدون مصلين وأذن امام المسجد الاذان وأنهاه بجملة ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا " ، " ألا صلـوا في رحالكم ظهرًا "
وأكد
الشيخ حسن عبد البصير مدير عام اوقاف مطروح أن الالتزام بالتعليمات
الصحية واجب شرعي وعقلي والتزام أخلاقي ووطني لمواجهة الفيروسات
والأوبئة.
وأضاف أن الهدف من ذلك حماية الوطن والإنسانية من وباء كورونا والذي راح ضحيتة آلالاف من البشرية .
وأوضح
أن المديرية تتابع ضبط العمل قبل صلاة الجمعة والتي ستصلى ظهرا بالبيت
بأذان النوازل ، حيث تم توزيع قيادات المديرية لعدة فرق للمرور المكثف في
مدينة مرسى مطروح .
وأشار إلى أن نقطة الانطلاق من مسجد العوام بحضور كافة القيادات والمفتشين والأئمة
وتم توزيعهم إلى١٣ فريق عمل مع المتابعة جغرافيا بالمدينة .
وتابع ان المرور يشمل جميع المساجد الحكومية والأهلية ويرفع التقرير
للمدير العام تمهيدا لرفعه لوزارة الاوقاف تنفيذا لتوجيهات الدكتور
محمد مختار جمعة وزير الاوقاف .
وأضاف
ان الإدارات الفرعية قامت بعمل فرق تفتيش بمساجد مدن المحافظة
بالنجيلة وبراني والسلوم وسيوة والضبعة والعلمين والحمام والتواصل مع غرفة
العمليات الرئيسية بالمديرية على مدار الساعة كتابة وتوثيقا بالصور لحماية
الوطن والخروج به من هذه الأزمة .
والتزمت مساجد محافظة المنيا بالاغلاق في صلاة الجمعة امام المصلين لمواجهة فيروس كورونا وحفاظًا على سلامة المصلين
فقد اغلقت المساجد الكبري من بينها مسجد سيدي احمد الفولى ومسجد صلاح الدين ومسجد اللمطي
واعلنت مديرية الاوقاف بالمحافظة مجموعه من الإجراءات المشدده لعدم
صلاة الجمعة بالمساجد بمختلف مراكز المحافظة، كما حددت المديرية عقوبة
المخالفين لتلك القرارات .
وأوضحت
المديرية برئاسة فضيلة الشيخ سلامة محمود عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف
وقيادات الدعوة بالمديرية والإدارات الفرعية، عن إجراءات مشددة للالتزام
بعدم صلاة الجمعة والجماعات بالمساجد فترة غلق المساجد
وقام وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا يرافقه فريقًا من قيادات الدعوة بعمل جولة
للتأكيد على الالتزام بعدم إقامة صلاة الجمعة بالمساجد حفاظًا على العباد
بالتنسيق مع كافة الجهات بالمحافظة حفاظًا على أرواح المواطنين .
وقال
بيان المديرية إن مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام بالمديرية
والإدارات والأئمة وجميع العاملين بالمسجد والمتابعة مسئولون مسئولية كاملة
حال حدوث أية تجاوزات واضاف البيان أن المسئولية تنتهي بإنهاء الخدمة
لتسهيل تعريض الوطن والمواطنين للإصابة والخطر مالم يتخذوا الإجراءات،
وأشار البيان إلى أن المرحلة الحالية تتطلب ضرورة الحيطة ولحذر واليقظة
التامة والاصطفاف خلف أولي الأمر لما يرون من مصلحة عليا للبلاد والعباد
،وشدد البيان على أن أذان الجمعة أذان واحد وتصلى ظهرًا في المنازل وإنهاء
خدمة المخالف للتعليمات فورًا