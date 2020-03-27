محافظة بورسعيد تجهز مسستشفى المبرة لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الجمعة اجتماعا موسعا لمتابعة آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد ومدى تنفيذ الخطة الاحترازية والوقائية فى هذا الشأن، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة واللواء حسام بدرة مساعد مدير أمن بورسعيد ومسؤلى الصحة والطب الوقائي والتأمين الصحي الشامل.





واستعرض اللواء عادل الغضبان ، معدلات تنفيذ الإجراءات والتعليمات الوقائية طبقا لتوجيهات السيد الدكتور رئيس الوزراء وكذلك الوقوف على أخر تطورات الموقف بعد الاجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها المحافظة .





وأعلن محافظ بورسعيد أنه سيتم تجهيز مستشفى المبرة لاستقبال حالات الاشتباه، والتعامل معها مع تزويدها بعناصر طبية لديهم القدرة علي الصمود والتحدي في التعامل مع حالات الاشتباه، مؤكدا أن ما يقوم به كافة العاملين بالمنظومة الصحية هو واجب وطني سوف يظل يذكره التاريخ .





وناشد المحافظ أبناء المحافظة بتقليل التردد على العيادات الخاصة والعامة إلا في حالات الضرورة القصوى، حرصا على صحتهم وسلامتهم وعدم تعرضهم لانتقال العدوى نتيجة التكدس والازدحام، مؤكدا أن الوقت الحالي يعد من أخطر المراحل التي تتطلب تضافر كافة الجهود من أجل عبور تلك المحنة التي نمر بها.





وشدد المحافظ علي أهمية التعاون التام بين مديرية الصحة ومنظومة التامين الصحي الشامل لاننا هدفنا هو مواجهة الفيرس وذلك من خلال تنسيق كافة الجهود والاستعانة بالاطقم الطبية الفنية القادرة علي العمل ونوه المحافظ إلى أهمية دور المدير في السيطرة وقيادة العمل.

وأكد على الاستمرار فى توعية المواطنين بعدم الذهاب للأسواق إلا فى حالة الضرورة وعدم التكدس أمام المخابز، وترك مسافة متر بين كل مواطن ، والالتزام بكافة تعليمات الدولة فى هذا الأمر حرصا على الأمن والسلامة العامة للوطن.





وقدم محافظ بورسعيد الشكر لجميع القائمين على المنظومة الصحية بالمحافظة من أطقم أطباء وتمريض وأفراد علي جهدهم الكبير خلال تلك الفترة ومايقدمونه الآن من تضحية وفداء من أجل مصرنا الحبيبة.





وأضاف أن أفراد المنظومة يسطرون أروع ملاحم البطولة وسطروا اسمهم بحروف من نور فلهم كل الشكر والتقدير، كما أشاد بجهود كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية.



