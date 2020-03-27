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فن

آيتن عامر توجه رسالة لمتابعيها عبر انستجرام

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:50 م
ايتن عامر
ايتن عامر
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منار نور - ميرنا محمود
نشرت الفنانة آيتن عامر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام 

وظهرت آيتن عامر في الصورة بإطلالة ساحرة ، حيث ارتدت جاكت جينز وتركت شعرها منسدل على الأكتاف. 

وعلقت آيتن عامر على الصورة قائلة: "مساء الخير مش عايزه أقول كلام كتير ، بس كل اللي نفسي تعملو انكو متخلوش الظروف اللي احنا فيها دي تاثر عليكو وحاولوا تستمتعوا بالقاعدة في البيت علي قد ماتقدر يومكم زي الفل " . 

يذكر أن  أيتن عامر تجهز لمسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى،، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.
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