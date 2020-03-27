بعد إصابة جونسون بـ كورونا.. خطيبته تدخل العزل الذاتي برفقة كلبها

دخلت شريكة رئيس الوزراء البريطاني، كاري سيموندز، في عزل ذاتي مع كلبهما ديلان اليوم الجمعة، بعد أن ثبت إصابة بوريس جونسون بفيروس كورونا.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شوهدت سيموندز، التي تنتظر مولودها من جونسون، آخر مرة في داونينج ستريت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المرجح أنها غادرت لحماية نفسها.
وأضافت الصحيفة أن خطيبة بوريس جونسون، تواجه الآن موقفًا صعبًا، ومن المؤكد أنها تنتظر بقلق نتيجة فحص كورونا لها، ومعرفة ما إذا كانت مصابة بـ كورونا أم لا، خاصة أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة به.
ورفض المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء التعليق على مكان وجودها أو صحتها أو ما إذا كانت قد خضعت للاختبار.
لكن كاميلا توميني المراسلة في صحيفة "تليجراف"، قالت إنها تقيم حاليًا في مقاطعة كامبرويل مع الكلب ديلان، لذا من المرجح أنها لم تكن على تواصل تتعامل مع رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية.
وكان متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أعلن اليوم الجمعة، أن نتائج فحص رئيس الوزراء بوريس جونسون كشفت إصابته بفيروس كورونا.
ونشر بوريس جونسون مقطع فيديو يعلن فيه إصابته بكورونا قائلًا "شعرت ببعض الأعراض وأجريت فحصًا وتبينت إصابتي بفيروس كورونا، وبناء على نصيحة الاطباء أنا منعزل تمامًا وأمارس عملي من المنزل".