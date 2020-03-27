الزراعة تزف بشرى للمواطنين: انخفاض أسعار الدواجن واللحوم

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة ، أن الوزارة تعمل بكامل جهدها من أجل توفير السلع بأسعار منخفضة للمواطنين فى ظل الأزمات المتتالية التى يشهدها العالم أجمع ، مضيفًا أن أسعار الليمون والبرتقال فى حالة ثبات نظرًا لزيادة الطلب عليها.





ونفى "القرش" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق ، موضحًا أن أسعار جميع اللحوم فى هبوط مستمر حتى أن هناك هبوطا فى أسعار الدواجن وصل إلى 6 جنيهات بالكيلو أمس.





وأشار "المتحدث بإسم وزارة الزراعة" إلى أن جميع منافذ وزارة الزراعة مفتوحة أمام المواطنين كل يوم حتى الساعة الخامسة مساءً، منوهًا إلى أن تلك المنافذ تبيع السلع بأسعار منخفضة عن الأسواق ويتراوح كيلو اللحوم الحمراء بها من 80 لـ 100 جنيه.





وأضاف أن الوزارة وفرت 400 منفذ من وزارة الزراعة فى أنحاء 19 محافظة وتغطى معظم أنحاء الجمهورية، وهناك خطة للتوسع فى منافذ وزارة الزراعة لخدمة المواطنين.





وأشاد "القرش" بخطة الدولة فى إدارة الأزمات المتتالية سواء فى التغيرات المناخية أو خطة انتشار فيروس كورونا الأخيرة والتى تديرها الدولة بخطة ممتازة .