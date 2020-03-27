وزيرة البيئة لـ صدى البلد: هذه خطة مكافحة فيروس كورونا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن ا لوزارة وضعت خطط وإجراءات للوقاية اللازمة لانتشار فيرس كورونا واهمها خفض نسب تلوث الهواء وذلك مع قررات الدولة بتعطيل المصانع والدراسة والجامعات وخفض نسب تجمعات المواطنين وأشادت بدور المجتمع المدني في محافظتي أسيوط وسوهاج.





وأضافت ياسمين فؤاد لـ صدي البلد أن هناك 4 محاور للقضاء علي التلوث منها محور رفع المخلفات عن الشوارع بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بالاضافة الي تنظيم وحدات تسمى وحدات التدخل السريع، لرفع القمامة من الشوارع فورا قبل حدوث اي تلوث.





والاخر خفض احمال تلوث الهواء نتيجة حضر المصانع واغلاقها عدد ساعات الحظر مشيرة ان نجاح اي خطة لابد وانا يسبقها قرارات استباقية مدروسة للنجاح وتقليل نسب التلوث الجوي والبيئي .





وشددت على ضرورة التكاتف بين أبناء الدولة حكومة وشعب للعبور بأمان من هذه المحنة الطارئة التي يواجهها العالم أجمع، من خلال التزام الجميع بالدور المنوط له.



