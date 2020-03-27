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منوعات

شر البلية.. سيدة تعترض على أكل الحجر الصحي: السلطة من غير صوص.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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نهى حمدي
يقضي عدد من الناس حول العالم داخل الحجر الصحي ما بين تلقي العلاج وتناول أطعمة صحية للغاية حتى في بعض الأحيان تفقد مذاقها تمامًا، ولكن مواطنة كويتية قررت أن تسجل اعتراضها على الأطعمة المقدمة إليها.

في أحد المستشفيات حيث يقام حجر صحي لمصابي فيروس كورونا لتلقي العلاج بالكويت، خرجت سيدة في مقطع فيديو تسجل فيه اعتراضها على الأطعمة المقدمة إليها، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية. 

وقالت السيدة في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي:"الأكل ليس له طعم ولا رائحة، السلطة ما تنبلع لا فيها صوص ولا غيره، واللحم عبارة عن دهن، هذا هو مفهوم التغذية ي الحجر الصحي".

وأكملت:" شوفو لنا حل،  نفسيتنا تعبانة والظاهر صحتنا بتتدهور لأن ما فيه تغذية سليمة ، هذا ليس حالنا صراحة". 
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