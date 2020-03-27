إطلاق أول قمر صناعي للقوات الفضائية للولايات المتحدة.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها إطلاق صاروخ حامل لأول قمر صناعي للقوات الفضائية للولايات المتحدة من قاعدة كيب كانافيرال الأمريكية .

وحسب تقرير وكالة "اسوشيتد برس" يستخدم هذا القمر الصناعي لأغراض الأمن القومي الأمريكي والاتصالات، وبلغت تكلفته نحو مليار دولار.





وكانت معظم الرحلات الأولى لغزو الفضاء، أقلعت من قاعدة كاب كانافيرال، ومن ضمنها إطلاق أول قمر صناعي أمريكي (1958) وكذلك أول رائد فضاء عام 1961.





وكان أول رائد فضاء أمريكي يتخد مدارا حول الأرض (عام 1962)، وأول مركبة فضائية من نوع جيميني يستقلها رائدي فضاء (عام 1964)، وأول رحلة للهبوط على القمر غير مأهولة (1966)، وكذلك أول مركبة فضاء يستقلها ثلاثة رواد فضاء أبولو7 1967.



