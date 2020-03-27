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أصل الحكاية

"بِرًّا بمكة" حملة سعودية لمساعدة المحتاجين.. تفاصيل

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:09 م
مستشار خادم الحرمين
مستشار خادم الحرمين
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محمود نوفل
وجّه الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بإطلاق حملة تحت عنوان “بِرًّا بمكة” لرصد الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجوّل، والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وتقديم الدعم لهم، لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

وفي هذا الصدد وجه الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنةٍ في كل محافظة من محافظات المنطقة لرصد الحالات التي تستحق المساعدة، وذلك بالتعاون مع أفرع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

وتضمّن توجيه الأمير خالد الفيصل لمحافظي المحافظات والجهات ذات العلاقة بالمنطقة المُشاركة في الحملة، ضرورة دعم القطاع الخيري لتقديم المزيد من الأعمال والمبادرات الخيرية، خصوصًا في المرحلة الحالية، وما تشهده من تداعيات لفيروس كورونا على جميع فئات المجتمع وخصوصًا التي تستهدفها الحملة.

وستنطلق حملة “بِرًّا بمكة” الأحد المقبل وستُعلن آلية تسجيل أصحاب المهن والمنشآت البسيطة والمستهدفة في الحملة لاحقًا، كما سيتم أيضًا إعلان آلية الإسهام في هذه المبادرة، وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن، وكذلك تلقي طلبات الأسر المحتاجة. 

فيما سيتولى فريق عمل مُختص استقبال الدعم ومراجعة الطلبات المقدمة، والتأكد منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عقب ذلك تقديمها للمستفيدين.

وتأتي هذه المبادرة في خطوة من إمارة منطقة مكة المكرمة لمدّ يد العون للأسر غير المقتدرة والمتعففة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة التي توقفت أنشطتها تقديرًا لسرعة استجابة أصحابها للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
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