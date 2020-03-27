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مرأة

تناولها يوميا.. 3 أسرار بالقهوة تجعلها أقوى مشروب لرفع المناعة

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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رشا عوني
لا يخلو اليوم من فنجان القهوة في الصباح والمساء فهي صحية ولها العديد من الفوائد للقلب والسكر والضغط والمزاج، لكن في ظل الظروف التي نعيشها بعد تفشي فيروس كورونا، هناك سبب هام يدفعك لتناول القهوة بشكل يومي.

كشف الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب و الأوعية الدموية، أن القهوة أفضل مشروب يقوي جهاز المناعة عند الإنسان كي يستطيع التصدي لفيروس كورونا الذي لا يصمد أمامه سوى أصحاب المناعة القوية.

ما السر علاقة القهوة بتقوية جهاز المناعة؟ 

أكد الدكتور حسام فوزي ل صدى البلد أن القهوة تحتوي على٣ مواد لها قدرة في تقوية جهاز المناعة وهي: 

١- القهوة تحفز إفراز مواد تكافح التهابات الجسم الناتجة عن الإصابة بالعدوى أو أي مرض والتي تسمى Inflammatory mediators فكلما زادت هذه المادة قلت الالتهابات بالجسم مما يكون له تأثير إيجابي على جهاز المناعة.

 ٢- القهوة تحتوي على مضاد للأكسدة Polyphenol والتي تقوي جهاز المناعة وتحمي الجسم من أمراض خطيرة كالسرطان. 
 

٣- القهوة تزيد إنتاج خلايا بسبب مادة Ethylamine وهي خلايا تحارب الميكروبات والفيروسات وترفع كفاءة المناعة.
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