كورونا يحصد وظائف 25 مليون شخص حول العالم.. فيديو

عرضت قناة فرانس 24، تقرير فيديو يوضح أن فيروس كورونا يحصد وظائف أكثر من 25 مليون شخص في العالم.





وظهر فى الفيديو أن منظمة العمل الدولية كشفت أن تقديرات خسائر الوظائف تتجاوز بكثير 25 مليون وظيفة.





وعرضت فضائية سكاى نيوز، تقريرا عن الاستعداد للحجر الصحى جاء فيه أن عملية الحجر الصحي المنزلى تتطلب استعدادات مختلفة أهمها تحديد مكان الإقامة.





ويوجد عدة معايير يجب أن تتوافر فى مكان الإقامة المخصص للعزل الصحى المنزلي أهمها تحديد غرفة فارغة المنزل يتوافر بها المستلزمات الطبية والحياتية.

وأشار التقرير إلي ضرورة توافر خدمات المياه والكهرباء والتهوية ووسائل النظافة داخل الغرفة.

بالإضافة إلى أهمية تواجد وسائل للترفيه والتواصل الخارجي، حتى تتمكن من التواصل مع العالم الخارجى أثناء فترة العزل الصحى.

كما تتلخص أعراض فيروس كورونا فى: السعال وصعوبة التنفس، وفقدان الشهية وفقدان حاسة الشم، بالإضافة إلى آلام المعدة بشكل مفاجئ.