علا رشدي تتحدى الجمهور بصورة من الحجر المنزلي.. شاهد

نشرت الفنانة علا رشدي، صورة لها قبل الحجر المنزلي وصورة أخرى بعد الحجر عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام".





وكتبت علا: "وروني شكلكوا قبل وبعد العزل متتكسفوش"، ونوهت ان الكأس الذي تحمله بدظها به مياه، حتى لا يظن الجمهور خطأ".





وكانت نشرت الفنانة علا رشدي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، وهي ترتدي "الكمامة" الواقية من فيروس كورونا.





وأضافت علا رشدي قائلة: "التصوير في زمن الكورونا .. لو مضطرين تخرجوا بره البيت... متنسوش المطهر في جيبكم و الماسك علي وشكم و الجوانتي في ايديكم واغسلوا ايديكم علي طول ومتقربوش من ولا حد!!!! ولا اقولكم... اقعدوا في البيت احسن".





يذكر أن علا رشدي، تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "ونحب تاني ليه"، مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، تمهيدًا لعرضه في الموسم الرمضاني 2020.