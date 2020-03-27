البابا تواضروس: رحمة الله جديدة في كل يوم.. وعلى الإنسان أن يستفيد منها

بث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة تشجيعية للشعب القبطي، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.





واستنكر قداسة البابا تواضروس الثاني - في رسالته - افتخار الإنسان بالشر، وما يعتقد أنه قوة، في حين أن فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة، هز مجتمعات وحكومات وبرامج صحية عالمية.

وتابع البابا تواضروس الثاني، إن الإنسان احيانا يفتخر بقوته، وطريقة كلامه على المستويين الفردي والجماعي، في حين أن رحمة الله هي جديدة في كل يوم، وعلى الإنسان أن يستفيد من رحمة الله لا من القوة الوهمية التي يعتقد الإنسان انها قادرة على أن تخله.





وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قال في رسالة سابقة إن البعض يسأل لماذا يسمح الله بالشرور على الأرض، والإجابة تأتي في مثل "الحنطة الزوان" حيث يسمح الله بأن يكون الشر والخير متجاورين ووقت الحصاد يتم فرز الزرع الجيد والآخر الردئ.





وتابع قائلا، إن الله يمهل الإنسان الوقت للتوبة والحياة الجديدة لأن الإنسان غالي على الله جدا، وهو يريد دائما أن نسلك حسب مشيئته، لافتا إلى أن الملكوت صنع من أجل الإنسان.





وأكد البابا تواضروس الثاني أنه لابد للانسان أن يهتم بنصيبه السمائى وعلى كل فرد أن يهتم ألا تمضى حياته دون معرفة الهدف منها، وأن مثل "شجرة التين" في الكتاب المقدس يعطي نموذج لحياة الانسان الذى لابد أن يعطى ثمر، وألا الشجرة التى لا تعطى أثمار تقطع وتلقى في النار.



