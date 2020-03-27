مواطن يطالب بتفعيل بطاقته التموينية

أرسل القارئ بيومي عبدربه حسين خليل شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من وقف بطاقته التموينية، مطالبا بضرورة تفعليها خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتي تفرض على أى رب أسرة توفير المواد الأساسية للحياة خاصة الخبز.
وقال خليل في شكواه: تم وقف بطاقة التموين الخاصة بي منذ فترة وتم تقديم لأوراق المطلوبة من لحظة تعطيلها ولم يتم استلامها حتى الآن وأنا أحمل البطاقة الشخصية رقم ( 25408220400097) . وطالب بيومي عبدربه حسين خليل المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة.
للتواصل مع صاحب الشكوى : 01120998937
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