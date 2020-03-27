مواطن يطالب بتفعيل بطاقته التموينية

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ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360. للتواصل مع صاحب الشكوى : 01120998937

وقال خليل في شكواه: تم وقف بطاقة التموين الخاصة بي منذ فترة وتم تقديم لأوراق المطلوبة من لحظة تعطيلها ولم يتم استلامها حتى الآن وأنا أحمل البطاقة الشخصية رقم ( 25408220400097) .وطالب بيومي عبدربه حسين خليل المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة.