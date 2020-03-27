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بين الناس

مواطن يطالب بتفعيل بطاقته التموينية

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:02 م
بطاقة تموين
بطاقة تموين
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احمد قطب
أرسل القارئ بيومي عبدربه حسين خليل شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من وقف بطاقته التموينية، مطالبا بضرورة تفعليها خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتي تفرض على أى رب أسرة توفير المواد الأساسية للحياة خاصة الخبز.
وقال خليل في شكواه: تم وقف بطاقة التموين الخاصة بي منذ فترة وتم تقديم لأوراق المطلوبة من لحظة تعطيلها ولم يتم استلامها حتى الآن وأنا أحمل البطاقة الشخصية رقم ( 25408220400097) . وطالب بيومي عبدربه حسين خليل المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة. 

للتواصل مع صاحب الشكوى : 01120998937 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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