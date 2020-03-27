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بين الناس

أهالى المنوفية: أغيثونا.. سوق قويسنا هيجبلنا كورونا.. صور

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:00 م
سوق
سوق
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احمد قطب
أرسل القارئ أيمن محمد إبراهيم المقيم بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يتضرر فيها من تجمعات المواطنين فى سوق قويسنا. 

وقال القارئ: "نعانى نحن سكان قويسنا من قلة الوعي لدي المواطنين والاستهتار بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا على الرغم من قرارات الحكومة والمحافظين بغلق الأسواق الأسبوعية ومنع التجمعات ولكن الأسواق اليومية أكثر ازدحاما الان من الأسواق الأسبوعية".
وطالب المسئولين بالتعامل مع هذه التجمعات بقوة لأن الاستهتار سوف يؤدي إلى زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا بسبب زيادة الاختلاط.
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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