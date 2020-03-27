أهالى المنوفية: أغيثونا.. سوق قويسنا هيجبلنا كورونا.. صور

وطالب المسئولين بالتعامل مع هذه التجمعات بقوة لأن الاستهتار سوف يؤدي إلى زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا بسبب زيادة الاختلاط.



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وقال القارئ: "نعانى نحن سكان قويسنا من قلة الوعي لدي المواطنين والاستهتار بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا على الرغم من قرارات الحكومة والمحافظين بغلق الأسواق الأسبوعية ومنع التجمعات ولكن الأسواق اليومية أكثر ازدحاما الان من الأسواق الأسبوعية".