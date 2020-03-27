AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مالي تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا لـ11 حالة

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أمينة الدسوقى
أعلنت وزارة الصحة المالية اليوم الجمعة عن سبع إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل ٱجمالى عدد الإصابات إلى 11 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة المالية في بيان أصدرته اليوم أن الحالات المسجلة لرجل يبلغ من العمر 88 سنة قادم من فرنسا، مرورا بالسنغال، وشاب يبلغ من العمر 38 سنة يقطن في باماكو، دخل مالي بعد إقامة في الخارج لم يحددوا طبيعتها.

وأعلن الرئيس المالى حالة الطوارئ الصحية فى البلاد وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا النستجد.

كما أقرت الرئاسة المالية إجراء يتعلق بحظر التجوال يوميا في البلاد، من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا، هذا بالإضافة إلى وقف الرحلات، وإغلاق الحدود، وتعليق الدراسة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا.. الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين

الكاميرون تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا القاتل

كورونا يغزو أفريقيا.. الدول المتقدمة تصدر الفيروس للقارة السمراء.. وإغلاق الحدود أبرز الإجراءات الاحترازية

فرض حظر التجوال في تونس من 6 مساء حتى 6 صباحا بسبب كورونا

قرار جديد من الكويت بشأن فيروس كورونا

ارتفاع إصابات كورونا المستجد بالسنغال إلى 36 حالة

ترشيحاتنا

البطاطس بـ3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 27-3-2020

أخبار سعيدة.. فيروس كورونا يختفي عن العالم.. تفاصيل

إمام سابق للحرم المكي يثير الجدل على تويتر.. اعرف القصة

إنقاذ 34 مواطنا محتجزين داخل عقار انهار سلمه بمدينة السلام

خوفا من كورونا ..الصين تغلق حدودها مع العالم

آخر وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. تضئ للمسلم ما بين قدميه حتى السماء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة؟.. طاجن سي فود بالمشروم مع أرز صيادية وعصير الليمون الطازج

غريبة لكن على الموضة.. 15 صورة لـ إطلالات باسكال مشعلانى فى عيد ميلادها

هل هناك علاقة بين الرجيم والإصابة بـ كورونا.. اعرفي الحقيقة