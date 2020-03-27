مالي تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا لـ11 حالة

أعلنت وزارة الصحة المالية اليوم الجمعة عن سبع إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل ٱجمالى عدد الإصابات إلى 11 إصابة.





وأكدت وزارة الصحة المالية في بيان أصدرته اليوم أن الحالات المسجلة لرجل يبلغ من العمر 88 سنة قادم من فرنسا، مرورا بالسنغال، وشاب يبلغ من العمر 38 سنة يقطن في باماكو، دخل مالي بعد إقامة في الخارج لم يحددوا طبيعتها.





وأعلن الرئيس المالى حالة الطوارئ الصحية فى البلاد وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا النستجد.





كما أقرت الرئاسة المالية إجراء يتعلق بحظر التجوال يوميا في البلاد، من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا، هذا بالإضافة إلى وقف الرحلات، وإغلاق الحدود، وتعليق الدراسة.



