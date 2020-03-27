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فن

شاهد | رسالة عمرو يوسف لـ كندة علوش في عيد ميلادها

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:06 م
عمرو يوسف - كندة
عمرو يوسف - كندة علوش
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محمد نحلة
حرص الفنان عمرو يوسف، على تهنئة زوجته الفنانة كندة علوش، في عيد ميلادها.

وقام عمرو يوسف، بنشر صورة له بصحبة كندة علوش عبر حسابه الرسمي على تطبيق "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي، يا صديقتي، اتمنى ان كل احلامك تتحقق .. لكن اعملي حسابك اني ديمًا اكون فيهم".

بينما أعلنت كندة علوش، أنها ستحتفل بعيد ميلادها مساء اليوم،في بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على انستجرام . 

وكتبت كندة علوش  في صفحتها الشخصية بموقع انستجرام:  " اليوم الساعة ٩ اطلع لأول مرة لايف واحتفل بعيد ميلادي في البيت معاكم اون لاين ويحيكون معي ضيوف نجوم مؤثرين يعايدوني ويحكولي شوية أشياء مهضومه ومفيده". 

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