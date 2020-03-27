أوقاف بني سويف تكشف لـ صدى البلد آليات متابعة غلق المساجد

قال الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بنى سويف أنه تم عقد غرفة عمليات بالمديرية يومى الجمعة والسبت على مدار الساعة لمتابعة الالتزام بقرار غلق المساجد والزوايا وكذلك صلاة الجمعة.

واضاف الدكتور محمد أبو حطب لـ "صدي البلد " أن غرفة عمليات المديرية يشرف عليها وكيل الوزارة والشيخ إبراهيم عبد المحسن ، رئيس المساجد ، والشيخ مصطفى كمال رئيس الارشاد الدينى، مشيرا إلى أن غرفة عمليات فى كل إدارة من الإدارات المختلفة لمتابعة الالتزام بالقرارات.

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وأشار أبو حطب إلى أن قيام المفتشين بالمرور منذ الصباح على المساجد لمتابعة الالتزام وتنفيذ القرارات بالإضافة إلى تكليف آئمة المساجد بالمرور على المساجد والزوايا الأهلية الواقعة فى نطاق المسجد المكلف به.

يذكر أن قرر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، غلق المساجد وإيقاف صلاة الجماعة لمدة أسبوعين لما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التى ينبغى الحفاظ عليها، وبناء على الرأى العلمى لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التى تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات فى نقل فيروس كورونا المستجد وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر .

كانت مساجد المحافظة ببني سويف شهدت اليوم الجمعة رفع آذان الظهر بالصيغة الجديدة للآذان متضمنة "ألا صلوا في بيوتكم ألا صلو ا في حالكم " دون تسجيل مخالفات لقرار الوزير .