AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أوقاف بني سويف تكشف لـ صدى البلد آليات متابعة غلق المساجد

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:35 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد الحليم

قال الدكتور  محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بنى سويف أنه تم عقد غرفة عمليات بالمديرية يومى الجمعة والسبت على مدار الساعة لمتابعة الالتزام بقرار غلق المساجد والزوايا وكذلك صلاة الجمعة.

 

واضاف الدكتور  محمد أبو حطب لـ "صدي البلد " أن غرفة عمليات المديرية يشرف عليها وكيل الوزارة والشيخ إبراهيم عبد المحسن ، رئيس المساجد ، والشيخ مصطفى كمال رئيس الارشاد الدينى، مشيرا إلى أن غرفة عمليات فى كل إدارة من  الإدارات المختلفة لمتابعة الالتزام بالقرارات.

 إقرا أيضا : 

شاهد.. كيف أصبحت شوارع بني سويف في اليوم الثاني لحظر التجوال

وأشار أبو حطب  إلى أن قيام المفتشين بالمرور منذ الصباح على المساجد لمتابعة الالتزام وتنفيذ القرارات بالإضافة إلى تكليف آئمة المساجد بالمرور على المساجد والزوايا الأهلية الواقعة فى نطاق المسجد المكلف به.

 

يذكر أن قرر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، غلق المساجد وإيقاف صلاة الجماعة لمدة أسبوعين لما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التى ينبغى الحفاظ عليها، وبناء على الرأى العلمى لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التى تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات فى نقل فيروس كورونا المستجد  وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر .

كانت مساجد المحافظة ببني سويف شهدت اليوم الجمعة رفع آذان الظهر بالصيغة الجديدة للآذان متضمنة "ألا صلوا في بيوتكم  ألا صلو ا في حالكم " دون تسجيل مخالفات  لقرار الوزير . 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دار الإفتاء: تعليق إقامة الصلاة في المساجد حفظًا للأنفس

صلوا في بيوتكم.. كورونا يغلق المساجد.. ويفرض صيغة جديدة للأذان

وكيل الأوقاف ببني سويف : صيغة الآذان الجديدة شرعية

سوزي ناشد: تعليق المؤسسات الدينية الشعائر سيشجع المواطنين على البقاء في المنازل

أوقاف أسوان تبدأ تنفيذ غلق المساجد والزوايا لمكافحة فيروس كورونا

بسبب ضيق الوقت.. التليفزيون المصري يذيع أذان العصر دون تغيير

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. تفاصيل هجوم الجمهور على كندة علوش بسبب خادمتها

حضر الحمام وغاب المصلون..ماذا حدث فى مسجد أبو الحجاج بالأٌقصر وقت الجمعة.. شاهد

تفاءلوا.. هاني الناظر يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

أخبار سعيدة.. فيروس كورونا يختفي عن العالم.. تفاصيل

الصحة العالمية: لا يوجد دواء لفيروس كورونا

هاني الناظر يقدم 5 أسلحة لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناولها يوميا.. 3 أسرار بالقهوة تجعلها أقوى مشروب لرفع المناعة

مكتسبات كورونا.. بث مجانى لمسرحية أهلا يا بكوات لـ حسين فهمي وحفل صابر الرباعى في هذا الموعد

هنتغدى إيه النهاردة؟.. طاجن سي فود بالمشروم مع أرز صيادية وعصير الليمون الطازج