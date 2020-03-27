شاهد.. سعر فائدة غير مسبوق بـ بريطانيا بسبب كورونا.. فيديو

قالت فضائية "فرانس24"‘ إن الحكومة البريطانية ابقت اليوم على سعر فائدة غير مسبوق فى بريطانيا وفى تاريخ البنك البريطانى.





وأشار مراسل "فرانس24" إلي أن سعر الفائدة وصل إلي 0.1 ، لافتا إلي أن الفائدة قد تكون صفرا، للمرة الاولي في بريطانيا.





وأوضحت "فرانس 24"، أن هناك احتمالية كبيرة لأنكماش الاقتصاد البريطانى.





وأضاف أن هناك اقاويل كثيرة عن تمديد بريطانيا فترة خروجها من الاتحاد الاوروبي هذا العام، متابعا أ الوضع فى بريطانيا لا يختلف عن باقي العالم بالرغم من الإجراءات التى اتخذتها للوقاية من فيروس كورونا.



