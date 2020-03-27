منشد سعودى ينشر قصيدة بعنوان «مالى اراك» لـ كورونا.. شاهد

مالى اراك

موال كورونا".





فيما تأثر المغردون بها وإزداد إيمانهم بالله، وعزموا على إتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة كورونا وعدم الإستهتار به .





يذكر أن وزارة الصحة السعودية قد أعلنت عن ”تسجيل (112) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل حالة وفاة لمقيم في المدينة المنورة، وتسجيل (4) حالات تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (33) حالة.







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نشر منشد سعودى يدعى "فيصل لبان"عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، قصيدة بعنوان "