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أخبار العالم

منشد سعودى ينشر قصيدة بعنوان «مالى اراك» لـ كورونا.. شاهد

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر منشد سعودى يدعى "فيصل لبان"عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، قصيدة بعنوان "مالى اراك موال كورونا".

فيما تأثر المغردون بها وإزداد إيمانهم بالله، وعزموا على إتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة كورونا وعدم الإستهتار به .

يذكر أن وزارة الصحة السعودية قد أعلنت عن ”تسجيل (112) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل حالة وفاة لمقيم في المدينة المنورة، وتسجيل (4) حالات تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (33) حالة.

قصيدة مالى اراك مشاهدة ممتعة موال كورنا
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