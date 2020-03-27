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برلمان

«المصريين الأحرار» يواصل تطهير الأماكن الحيوية لمواجهة كورونا بإيتاي البارود

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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فريدة محمد

دشن حزب المصريين الأحرار بأمانة إيتاي البارود، أعمال تعقيم وتطهير ورش للمناطق الحيوية بالمدينة.


واستهدفت أعمال التطهير والتعقيم الشوارع الرئيسية بمركز ومدينة إيتاي البارود وماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك ومكتب البريد، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.


وأشرف على أعمال التعقيم أمين الحزب بمركز إيتاي البارود عمر عيسوي عرفات، وأحمد فايز باز أمين التنظيم؛ وحضور هيئة مكتب المركز.

 

ونظم أعضاء الحزب جولات ميدانية ولقاءات مع المواطنين من الشباب وكبار السن لضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للعمل على توعية المواطنين بجميع أنحاء إيتاي البارود.

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