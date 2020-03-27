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محافظات

خالف احترازات كورونا.. تحرير محضر ضد مواطن صلى الجمعة بزاوية أسفل منزله

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:33 م
الشيخ سعد الفقي وكيل
الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف
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محمود زيدان
حرر ياسر شحاتة، مفتش أول المساجد بمديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم، المحضر رقم 2144 لسنة 2020م، إداري مركز شرطة سيدي سالم، ضد "س.م" على خلفية قيامه باستحداث زاوية أسفل منزله، وأداء صلاة الجمعة بالمخالفة للتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف.

من جانبه، قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن ما حدث يُعد مخالفة للتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف ورئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى عدم حصول المُبلغ عنه، على ترخيص بذلك مما عرض حياة المواطنين للمخاطر الصحية.

وأكد وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ، أن المديرية لن تترد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف قوانين الدولة ويعرض حياة المواطنين للخطر، مشيدًا بالعاملين بالأوقاف الذين ضربوا المثل في الإخلاص واستشعار المسئولية والوقوف في خندق الوطن .
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