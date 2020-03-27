خالف احترازات كورونا.. تحرير محضر ضد مواطن صلى الجمعة بزاوية أسفل منزله

حرر ياسر شحاتة، مفتش أول المساجد بمديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم، المحضر رقم 2144 لسنة 2020م، إداري مركز شرطة سيدي سالم، ضد "س.م" على خلفية قيامه باستحداث زاوية أسفل منزله، وأداء صلاة الجمعة بالمخالفة للتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف.





من جانبه، قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن ما حدث يُعد مخالفة للتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف ورئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى عدم حصول المُبلغ عنه، على ترخيص بذلك مما عرض حياة المواطنين للمخاطر الصحية.



