4 أندية خالفت التوقعات في دورى القسم الثاني

شهدت الـ17 جولة الماضية من منافسات دورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد مواجهات قوية ومفاجآت بالجملة، وذلك قبل قرار الاتحاد المصري بتجميد النشاط الرياضي خوفا من تفشي فيروس كورونا في البلاد .





وظهرت 4 أندية بشكل مختلف ومخالف لكل التوقعات ونرصدها لكم :





نادي البنك الأهلي





ظهر فريق النك الاهلي بأداء قوي وسط الاندية الكبيرة والتاريخيه بمجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني رغم انه صاعد حديثا للمسابقة ونجح في المنافسه علي التأهل الى الدورى الممتاز .





- لعب فريق البنك الاهلي 17 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 5 وخسر لقائين فقط وتعادل في 5 مباريات .

- سجل لاعبوه 22 هدفا كثاني اقوي خط هجوم في المجموعة واستقبل 9 اهداف كثاني اقوي خط دفاع .

وسجل للفريق كلا من عمرو عزت 7 أهداف ، إسلام سولارى 5 أهداف ، محمد مصطفي 3 أهداف ، عبدالرحمن لعبه "هدفين" ، وهدف لكل من علي صابر ، أحمد حامد ، محمد حامد ، أندريا ، محمد عبدالمجيد





ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الثانى برصيد 35 نقطة ،بفارق الأهداف عن فريق بني سويف صاحب المركز الأول .





شبان المسلمين بقنا





الصاعد حديثا الي القسم الثاني خطف الادواء رغم قلة الامكانيات المادية ونجح في وضع نفسه في المربع الذهبي المنافس علي الصعود للدورى الممتاز محققا 8 انتصارات و7 تعادلات وخسارتين فقط.





سجل لاعبو شبان قنا 14 هدفا واستقبل 9 اهداف كأقوي ثاني خط دفاع بالمجموعة





سجل أهداف شبان قنا كل من أبراهيم حسن 3 أهداف ، شهاب شفيق 3 أهداف ، أحمد عبدالمنعم "الجبلاوى " هدفين ، وهدف وحيد لكل من عمرو علي ، أحمد الليثي ، أحمد محبوب ، أحمد حمودى ، محمود فرج ، أحمد عبدالمنعم





يحتل فريق الشبان المسلمين بقنا ،المركز الرابع برصيد 31 نقطة ،بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،





بترول اسيوط

المتأهل الثالث الي دورى المظاليم والذي نجح في الابتعاد بشكل كبير عن المراكز الخطر واحتلال مركز مناسب في جدول ترتيب المجموعة يجعله قريب من المنافسه علي الصعود .





حقق فريق بترول اسيوط الفوز في 7 مباريات وخسر 7 وتعادل في 3 لقاءات سجل لاعبو فريق بترول اسيوط 18 هدفا واستقبل 21 هدفا





سجل لـ بترول اسيوط كلا من مصطفي شلبي 5أهداف ، إيهاب فؤاد 3 أهداف وهدفين لكل من محمد عدالفتاح "العندليب " ، أحمد ترك ، محمد دياب ، محمد فرحات ، محمود كمال .





يحتل فريق بترول أسيوط ،المركز الخامس برصيد 24 نقطة ،بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .





دكرنس

ظهر فريق دكرنس الصاعد حديثا الي القسم الثاني بشكل مقلق علي كل الاندية بعد تحقيقه الفوز في 7 مباريات وتعادل 5 وخسر 5 وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبل 14 هدف وعلي عكس زملائه الذين صعدو معه ابتعد دكرنس بشكل تقريبي عن المراكز الخطرة والمهدده بالهبوط الي القسم الثالث .