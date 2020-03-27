حجر منزلي.. ابن راغب علامة يلعب ضغط ويحمل والدته.. شاهد





بينما قام راغب علامة، بتصوير الفيديو معلقًا :"أيوة با خلود .. أيوه يا بطل"، بينما قامت والدة خالد علامة، بالصراخ قائلة:" خلاص كفاية بقى .. كفاية".





وحرص خالد علامة، مؤخرًا على الاحتفال، بعيد الأم من خلال نشره صورة بصحبة والدته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".





وعلق خالد، على الصورة قائلًا: "ينعاد عليكي وعلى كلّ الأمّهات بالصحّة والعافية يا ربّ... رغم قلّة الأمان هالفترة بالعالم كلّه، من لاقي الأمان فيكن انتوا... بحبّك يا أمّي عيد_الأُم".





شارك خالد علامة، ابن راغب علامة، متابعيه فيديو وهو يلعب ضغط، وهو يحمل والدته، أثناء الحجر المنزلي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام".