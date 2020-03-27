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فن

حجر منزلي.. ابن راغب علامة يلعب ضغط ويحمل والدته.. شاهد

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:04 م
خالد علامة يحمل والدته
خالد علامة يحمل والدته
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آيه عاطف - شيري نبيل
شارك خالد علامة، ابن راغب علامة، متابعيه فيديو وهو يلعب ضغط، وهو يحمل والدته، أثناء الحجر المنزلي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام".

بينما قام راغب علامة، بتصوير الفيديو معلقًا :"أيوة با خلود .. أيوه يا بطل"، بينما قامت والدة خالد علامة، بالصراخ قائلة:" خلاص كفاية بقى .. كفاية".

وحرص خالد علامة، مؤخرًا على الاحتفال، بعيد الأم من خلال نشره صورة بصحبة والدته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

وعلق خالد، على الصورة قائلًا: "ينعاد عليكي وعلى كلّ الأمّهات بالصحّة والعافية يا ربّ... رغم قلّة الأمان هالفترة بالعالم كلّه، من لاقي الأمان فيكن انتوا... بحبّك يا أمّي عيد_الأُم".

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