AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ليس من حق الزوجة الرفض إن دُعيت للفراش.. النقض توضح هذه الحالة

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:14 م
شعار النيابة
شعار النيابة
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق الزوج في مواتاة زوجته في أي وقت.

 

جاء في حيثيات الحكم أنه ليس للزوجة المسلمة حرية الاختيار في التسليم في نفسها لزوجها وعدم التسليم. بل هى مجبرة بحكم عقد الزواج وبحكم الشرع إلى مواتاة زوجها عند الطلب . و ليس لها أن تمتنع بغير عذر شرعى وإلا كان له حق تأديبها. وللزوج في الشريعة الإسلامية حق إيقاع الطلاق بمشيئته وحده من غير مشاركة الزوجة ولا إطلاعها . فإذا طلق زوج زوجته وجهل عليها أمر الطلاق فإنها تظل قائمة فعلًا على حالها من التأثر بذلك الإكراه الأدبى الواقع عليها من قبل عقد الزواج و الشرع المانع لها من حرية إختيار عدم الرضا إن إرادته وإذن فإذا طلق زوج زوجته طلاقًا مانعًا من حل الاستمتاع ، وكتم عنها أمر هذا الطلاق عامدًا قاصدًا ، ثم واقعها وثبت بطريقة قاطعة أنها عند المواقعة كانت جاهلة تمام الجهل بسبق وقوع هذا الطلاق المزيل للحل ، و ثبت قطعًا كذلك أنها لو كانت علمت بالطلاق امتنعت عن الرضاء له ، كان وقاعه إياها حاصلًا بغير رضاها . وحق عليه العقاب المنصوص عنه بالمادة " ٢٣٠ع " . لأن رضاءها بالوقاع لم يكن حرًا بل كان تحت تأثير إكراه عقد زال أثره بالطلاق وهى تجهله .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كم عدة المطلقة قبل الدخول بها؟ وهل يقع الطلاق بائنا؟ لجنة الفتوى تجيب

حق المتعة للزوجة.. النقض توضح شروط الحالة

محكمة النقض توضح.. المحرمات في المصاهرة للأرثوذكس.. صحة الرجعة بين الزوجين.. بدون شاهدين في الزواج والطلاق للضرر

هل قول أنت طالق بالتلاتة يقع به طلاق نهائي.. أستاذ فقه يجيب

هل تجوز الرجعة في الطلاق إذا وقع في المحكمة؟ الأزهر يجيب

المتعة حق المطلقة في حالتين.. تعرف عليهما

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. إصابة بوريس جونسون بـ كورونا.. ومن المستفيد من تفشي الفيروس ؟

بعد غيبوبة دامت 3 سنوات ..عبدالحق نوري لاعب اياكس الهولندي يعود للحياة

الجزاء من جنس العمل.. هذا مصير لاحس المراحيض العامة.. فيديو

20 مليون جنيه.. مكالمة الخطيب تبقي أحمد فتحي فى أحضان الأهلي

رسالة عاجلة من وزير التعليم للمصريين بعد قراراته الأخيرة: قدمنا أقصى ما يمكن تقديمه

سعاد حسني وميرفت أمين.. مفيد فوزي يكشف عن الحب الحقيقي لـ العندليب وسبب إهماله في تناول الدواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون معامل.. اختراع ألماني يكشف فيروس كورونا في ساعتين.. شاهد

تناولها يوميا.. 3 أسرار بالقهوة تجعلها أقوى مشروب لرفع المناعة

مكتسبات كورونا.. بث مجانى لمسرحية أهلا يا بكوات لـ حسين فهمي وحفل صابر الرباعى في هذا الموعد