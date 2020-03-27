ليس من حق الزوجة الرفض إن دُعيت للفراش.. النقض توضح هذه الحالة

جاء في حيثيات الحكم أنه ليس للزوجة المسلمة حرية الاختيار في التسليم في نفسها لزوجها وعدم التسليم. بل هى مجبرة بحكم عقد الزواج وبحكم الشرع إلى مواتاة زوجها عند الطلب . و ليس لها أن تمتنع بغير عذر شرعى وإلا كان له حق تأديبها. وللزوج في الشريعة الإسلامية حق إيقاع الطلاق بمشيئته وحده من غير مشاركة الزوجة ولا إطلاعها . فإذا طلق زوج زوجته وجهل عليها أمر الطلاق فإنها تظل قائمة فعلًا على حالها من التأثر بذلك الإكراه الأدبى الواقع عليها من قبل عقد الزواج و الشرع المانع لها من حرية إختيار عدم الرضا إن إرادته وإذن فإذا طلق زوج زوجته طلاقًا مانعًا من حل الاستمتاع ، وكتم عنها أمر هذا الطلاق عامدًا قاصدًا ، ثم واقعها وثبت بطريقة قاطعة أنها عند المواقعة كانت جاهلة تمام الجهل بسبق وقوع هذا الطلاق المزيل للحل ، و ثبت قطعًا كذلك أنها لو كانت علمت بالطلاق امتنعت عن الرضاء له ، كان وقاعه إياها حاصلًا بغير رضاها . وحق عليه العقاب المنصوص عنه بالمادة " ٢٣٠ع " . لأن رضاءها بالوقاع لم يكن حرًا بل كان تحت تأثير إكراه عقد زال أثره بالطلاق وهى تجهله .