فيديو مرعب لـ سجناء إيرانيين يطلقون النار بسبب كورونا.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو يرصد تمرد سجناء يطالبون بإفراج مؤقت خوفا من كورونا.





ووثق مقطع الفيديو تمردا داخل سجن "تبريز" بإيران بين السجناء لاعتراضهم على عدم منحهم إفراج مؤقت خوفا من تفشي فيروس كورونا بينهم.





وقد سجلت إيران 32332 إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 2378 شخصا حتى الآن.





وقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 2926 إصابة جديدة و144 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.









وذكرت الصحة الإيرانية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" ارتفع إلى 32332 حالة، مشيرة إلى ارتفاع حالات الوفاة إلى 2378 شخصا.. مضيفة أن هناك 2893 مصابا بفيروس "كورونا" في حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين 11133 شخصا.