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اقتصاد

الإسكان: 5 مليارات جنيه دعم مباشر لشقق محدودى الدخل

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:05 م
مي عبدالحميد خلال
مي عبدالحميد خلال حوارها لصدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن إجمالى قيمة الدعم  النقدى المباشر المسدد من قبل الصندوق للحاصلين على وحدات ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" اقتربت من 5 مليارات جنيه.

وأوضحت عبدالحميد فى حوار خاص لـــ"صدى البلد" ينشر لاحقا، أن القيمة بلغت نحو 4.75 مليار جنيه حتى نهاية فبراير الماضى، يتم خصمها من السعر الإجمالى للوحدة قبل قيمة القرض النهائى.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الدعم المالى المباشر الذي يقدمه الصندوق للعملاء يتراوح بين 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه لكل عميل بحسب دخله وسنه ونوع الإعلان وعدد أفراد الأسرة وعوامل أخرى تؤثر فى تحديد قيمة الدعم.

يذكر أن عدد الوحدات المنتهية وتحت التنفيذ حتى نهاية فبراير تجاوزت 660 ألف وحدة سكنية، وتم تخصيص نحو 450 ألف منها بالفعل والباقى بإجراءات التعاقد المختلفة.
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