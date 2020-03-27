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أخبار العالم

وفاة ثانى حالة من موظفى البنتاجون بسبب كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:50 م
البنتاجون
البنتاجون
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" عن تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا المستجد في صفوف موظفيها.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت الأربعاء الماضي، أنّه ولمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، تقرر رفع أهبة الاستعداد في كافة القطاعات، وتجميد تحركات الآلاف من الجنود الأمريكيين حول العالم بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقررت الوزارة تجميد تحركات العسكريين الأمريكيين حول العالم لمدة شهرين، بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم، وذلك في إطار مساعيه لكبح وباء كورونا المستجدّ.

ويوم الأحد، أعلن البنتاجون أول وفاة بفيروس كورونا، حيث كانت الضحية مقاولًا فوق سن الستين وعمل خارج مبنى البنتاجون.
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