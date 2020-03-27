في عيد ميلادها.. أزمات في حياة كندة علوش.. تعرضت للهجوم بسبب خادمتها.. وأثارت الجدل بالدعاء لـ لبنان

يحل اليوم الجمعة 27 مارس، عيد ميلاد الفنانة كندة علوش، التي قدمت العديد من الاعمال المتنوعة والناجحة على مدار مشوارها الفني، وتعرضت كندة علوش، للعديد من الأزمات على فترات متباعدة، كانت أبرزها:





السورية كندة علوش تهاجم الجمهور بسبب نشر بعض الكلام علي صورها.





نشرت كندة علوش صورة بطريقة "الكوميكس"، علي حسابها الشخصي عبر تطبيق “instgram”من خلال خاصية “story” و كانت الصورة تحتوي علي صورة لها ومكتوب عليها كالاتي:





ازاي تكون مرتاح





1 تبطل تصالح المقموص

2 تبطل توضيح للغبي

3 تبطل تشرح للي فاهم غلط

4 تبطل تبرر للي بيحكم عليك من غير ما يعرفك





وعلقت كندة علوش علي الصورة قائلة: اموت وافهم ليه بيحطو صورتي علي الهري دا.









ومن ناحية اخري مع انتشار خبر وصول شخصين قادمين من فرنسا الى مصر حاملين فيروس كورونا، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي الى منصة مليئة بالمخاوف والتشاؤم من خوف تفشي المرض الجديد في مصر.









وعن هذا الأمر، غردت الفنانة السورية كندة علوش عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :" كم الأخبار المزعجة مدمر، نحن في حرب دائمة للحفاظ على المعنويات عالية، الكورونا والحروب، والحوادث، و.. و.".





وأضافت: "مهما حاولنا نبعد عن الأخبار السلبية بتوصلنا من أي منفذ الواحد صار يحلم يصحى على خبر حلو الله يستر علينا وعلى بلادنا وأهالينا وولادنا قولوا آمين".





كانت كندة علوش توقفت عن التمثيل منذ زواجها من الفنان عمرو يوسف ثم انشغلت بابنتها حياة التي اكلمت عمرها الاول شهر نوفمبر الماضي





بينما تعرضت كندة علوش لهجوم من رواد السوشيال ميديا، بعد كتابتها تغريدة عن لبنان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، حيث قالت :"كل الحب والدعوات والصلوات للبنان والشعب اللبناني .. الله يحمي هالبلد الغالي ويحمي شعبه"، مما جعل الجمهور يسأل لماذا لا تدعي للبلاد الأخرى.





فخرجت كندة عن صمتها في تغريدة أخرى قائلة: "بترجاكن إذا دعيت للبنان لا حدا يقلي ليش ما دعيتي لسوريا وإذا دعيت لسوريا ما حدا يقلي نسيتي فلسطين وإذا دعيت لمصر ما حدا يقلي وين العراق ولو دعيت لتونس لا تقولولي طب وين السودان".





واختتمت حديثها :"مابتقدرو تقولو آمين وتتمنوا الخير للغير بدون توجيه .. الله يحفظ كل بلادنا ويحميها ويعمر قلب أهاليها بالمحبة".





كما تعرضت كندة علوش، لهجوم حاد من الجمهور، وإتهامهم لها بإهانة خادمتها، عندما انتشر تصريح لها تقول من خلاله إنها لا تسمح لخادمتها بلمس إبنتها.





قامت كندة علوش، على الفور بتوضيح الأمر حينها، وقالت نشر على لساني (لا أسمح للخادمات بلمس ابنتي) أولًا أنا لا أستخدم لفظ خادمة بل عاملة أو مدبرة منزل".





وتابعت "ما قلته كالتالي: لا أحد يساعدني في تفاصيل ابنتي فأنا وحدي من أهتم بها وبتفاصيلها، ليس لدينا في منزلنا خادمات بل عاملة منزل واحدة تحمل ابنتي وتلعب معها، ولكني وحدي من أعتني بكل ما يخص ابنتي".





كما انتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عمرو يوسف وكندة علوش بسبب إقامة حفل زفافهما بالقاهرة تزامنا مع يوم عزاء الفنانة الراحلة كريمة مختار، الذي أقيم في مسجد الشرطة بطريق صلاح سالم.





وعبر البعض عن استيائهم بسبب هذا الأمر، مؤكدين أن كان على عمرو وكندة ان يراعيا هذا الأمر، خاصة أن الفنانة كريمة مختار لها تاريخها الفني الكبير، وتستحق ذلك.