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اقتصاد

300 طلب للتصالح فى مخالفات المبانى فى أكتوبر.. تعرف على التفاصيل

السبت 28/مارس/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
كشف المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن تقدم أكثر من 300 مواطن بطلبات للتصالح مع مخالفات المباني بالمدينة خلال افترة التى تم فتح باب التصالح وفقا للقانون 17 لسنة 2019، وذلك حتى نهاية المهلة الأولى فى يناير الماضى.
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وأوضح الشربيني فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن بعد مد باب التقدم للتصالح لفترة جديدة متوقع أن يتجاوز العدد هذا الرقم بشكل كبير.

وتابع رئيس الجهاز، أن المدن الجديدة تشهد عادة مخالفات محدودة نظرا لبنائها وفقا لأسس علمية ووجود إشراف من الأجهزة على كافة الأعمال التى تتم بها، ولكن لدينا مخالفات محدودة تتعلق أغلبها ببعض التجاوزات فى بناء غرف الأسطح.

وأشار الشربيني، إلى أن الدولة عموما وهيئة المجتمعات العمرانية تقوم بمواجهات حاسمة لبعض المناطق التي بدأت تتجه للعشوائيات بالمدينة باشغالات وباعة جائلين وغيرها وهذا الملف يواجه بمنتهى الحسم خوفا من تحول المدن الجديدة لمناطق غير منظمة.
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