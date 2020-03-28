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محافظات

افتتح في 2015 ..المعمل الإقليمي ببني سويف سلاح لا يستهان به ضد كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 05:01 ص
المعمل الإقليمي ببني
المعمل الإقليمي ببني سويف سلاح لا يستهان به ضد كورونا
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محمد عبد الحليم
المعمل الاقليمى المشترك و هو فرع المعامل المركزية بمحافظة بنى سويف و يتبع مديرية الشئون الصحية و يتألف من ١٢ قسم و ياتى على رأسهم فى الآونة الأخيرة معمل الفيروسات و الذى تم افتتاحه فى٥ أكتوبر ٢٠١٦ بتكلفة بلغت آنذاك خمسة ملايين جنية .

حيث تم تخطيط المعمل وإنشاؤه بأحدث المواصفات العالمية و بخامات تمنع من حدوث العدوى بداخله و تم إمداد المعمل  بأحدث أجهزة  ال PCR الاتوماتيكية و المضاهية للأجهزة الموجودة بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

 و فى شهر  ٢٠١٧/٥ تم امداده من قبل وزارة الصحة بجهاز PCR اتوماتيكى إضافي وذلك ضمن الإجراءات التمهيدية المتخذة مبادرات وحملات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والمنسقة من قبل وزارة الصحة و تحت رئاسة وزيرة الصحة  الدكتور هالة زايد للقضاء على فيروس سى فى مصر .

حيث قام معمل الفيروسات بالمعمل المشترك بعمل كافة تحاليل الـ PCR لمرضى فيروس سى بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى ٢٠٢٠ فى ٢٠١٨ حيث بلغ عدد المرضى التى تم التحليل لهم ٦٧٣٠ مريض وأيضا تولى المعمل  تحليل PCR لمرضى فيروس سى بحملة ١٠٠ مليون صحة حيث قام بعمل التحليل لأكثر من ثلثى المرضى المحللين بمحافظة بنى سويف بحملة ١٠٠ مليون صحة حيث تعدت أوقات العمل بالمعمل أكثر من عشرين  ساعة يوميا و ضرب العاملين بتلك المعمل المثل فى تحمل المسئولية الوطنية لمساهمة وزارة الصحة و جميع مؤسسات الدولة للقضاء على فيروس سى .

وها هو عاد دور معمل الفيروسات بالمعمل المشترك من جديد فى تلك الآونة الأخيرة للمساهمة في الكشف عن فيروس كوفيد-١٩ ( كورونا) ليلعب دورا جديدا فى الكشف عن تلك الفيروس بتحليل PCR و هو المعمل الوحيد داخل نطاق المحافظة القائم على تلك التحليل حيث يضرب العاملين به مثل باقى العاملين  بالقطاع الصحي  بالمحافظة المثل فى التفادي وتحمل المسئولية الوطنية للتصدى لتلك الفيروس (كورونا) و القضاء عليه داخل البلاد وحفظ الله مصر من كل سوء. 
افتتح في 2015 ..المعمل الإقليمي ببني سويف سلاح لا يستهان به ضد كورونا
افتتح في 2015 ..المعمل الإقليمي ببني سويف سلاح لا يستهان به ضد كورونا
افتتح في 2015 ..المعمل الإقليمي ببني سويف سلاح لا يستهان به ضد كورونا
افتتح في 2015 ..المعمل الإقليمي ببني سويف سلاح لا يستهان به ضد كورونا
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