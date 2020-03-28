افتتح في 2015 ..المعمل الإقليمي ببني سويف سلاح لا يستهان به ضد كورونا

حيث تم تخطيط المعمل و إنشاؤه بأحدث المواصفات العالمية و بخامات تمنع من حدوث العدوى بداخله و تم إمداد المعمل بأحدث أجهزة ال PCR الاتوماتيكية و المضاهية للأجهزة الموجودة بالمعامل المركزية بوزارة الصحة. أجهزة





و فى شهر ٢٠١٧/٥ تم امداده من قبل وزارة الصحة بجهاز PCR اتوماتيكى إضافي وذلك ضمن الإجراءات التمهيدية المتخذة مبادرات وحملات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والمنسقة من قبل وزارة الصحة و تحت رئاسة وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد للقضاء على فيروس سى فى مصر .





حيث قام معمل الفيروسات بالمعمل المشترك بعمل كافة تحاليل الـ PCR لمرضى فيروس سى بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى ٢٠٢٠ فى ٢٠١٨ حيث بلغ عدد المرضى التى تم التحليل لهم ٦٧٣٠ مريض وأيضا تولى المعمل تحليل PCR لمرضى فيروس سى بحملة ١٠٠ مليون صحة حيث قام بعمل التحليل لأكثر من ثلثى المرضى المحللين بمحافظة بنى سويف بحملة ١٠٠ مليون صحة حيث تعدت أوقات العمل بالمعمل أكثر من عشرين ساعة يوميا و ضرب العاملين بتلك المعمل المثل فى تحمل المسئولية الوطنية لمساهمة وزارة الصحة و جميع مؤسسات الدولة للقضاء على فيروس سى . الـ PCR



