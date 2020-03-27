حماية.. صناع الخير تنظم حملة لتطهير قرى أسوان

اطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية وبالتعاون مع سي إس آر إيجيبت "csr Egypt" وضمن مبادرتها " حماية" تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء جهودها لتطهير القرى والمراكز بالمحافظات لحماية المواطنين من فيروس كورونا " كوفيد 19" والبداية من قري اسوان.





وأوضح هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن المؤسسة قامت بعمل حملة مكثفة لتطهير قرية الشهامة بمركز إدفو بمحافظة أسوان حيث قام فريق صناع الخير بعملية تطهير وتعقيم كاملة داخل القرية تضمنت المدارس والمنازل من الداخل والخارج كما شملت شوارع القرية جميعها ودور العبادة والمرافق العامة.

وأكد عبد الفتاح أن صناع الخير لن تدخر جهدا فى الوقوف بجانب مؤسسات الدولة حكومة وشعبا فى مواجهة وباء كورنا والذى اجتاح العالم مؤخرا وتواجهه الدولة المصرية بكل قوة وبخطة استراتيجية قوية، مضيفا أن المؤسسة ستقوم بدعم المواطنين وتقدم كافة المساعدات للأسر الأكثر احتياجا فى جميع محافظات الجمهورية، كما أن مبادرة حماية تتضمن أيضا عمل توعية صحية للوقاية من فيروس كورونا .





وأشار حسن مصطفى، المدير التنفيذي لمبادرة حماية رئيس مجلس إدارة "سي إس آر إيجيبت" ، أن مبادرة " حماية" تجسد تكاتف جميع مؤسسات وقطاعات الدولة والمجتمع المدني والافراد معا فى مواجهة مخاطر فيروس كورنا حتى نتمكن من القضاء عليه، والوقوف بجانب الحكومة فى خطتها الاستراتيجية فى مواجهة وباء كورونا.